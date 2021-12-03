談聯發科天璣9000處理器 高通：不認為可以相提並論

對於此次推出的Snapdragon 8 Gen 1，以及競爭對手聯發科所推出的天璣9000，Qualcomm資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian等人在稍早訪談中作進一步細節說明，另外也針對目前調整Snapdragon處理器產品名稱想法作回應。

處理器作了相當調整，強調與台積電等供應商合作關係不變

對於此次公布的處理器產品仍與三星合作代工生產，Qualcomm表示確實在去年推出產品面臨不少批評，但強調最大挑戰還是在於將高效能運算平台放入更輕薄的手機產品，而累積去年經驗之後，在今年推出產品也做了相當程度的改進。

不過，Qualcomm資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick仍語帶保留地表示，實際使用體驗最終還是會因合作夥伴如何設計其產品而異，但強調此次推出產品在研發設計過程確實作了許多調整。

而對於與台積電合作關係是否生變，Alex Katouzian則強調目前仍會維持多方合作模式，因此與台積電依然會是代工製造合作夥伴關係，甚至也說明未來與Intel合作其20A製程技術時，不僅會應用在PC等級處理器代工，同樣也會應用在手機運算平台，但確實今年會更著重與三星代工生產合作關係。

另一方面，對於目前後疫情時代的生產供應情況，Alex Katouzian也表示並未有明顯改變，同時會持續改善供應情況，讓合作夥伴能有更充足處理器應用在其市售產品。

不認為競爭對手產品能相提並論

至於針對聯發科近期推出的天璣9000處理器，與Qualcomm此次推出的Snapdragon 8 Gen 1同樣以「1+3+4」核心配置，並且以Armv9指令集架構打造，雖然都是以4nm製程生產，但兩者選用代工技術並不相同，加上在GPU設計，以及其他細節也有不同，Christopher Patrick則強調Qualcomm最大優勢還是在於通訊技術領先，同時提供更完整的5G連網體驗，而在運算效能部分更著重運算核心最佳化調整，因此在運算效能、人工智慧應用都能有更好表現，因此並不認為兩者能相提並論。

除此之外，Qualcomm過去以來持續與電信業者、OEM合作夥伴都有深度技術整合關係，因此預期接下來仍會在許多旗艦手機成為品牌業者首選，並且讓使用者能有更好的手機使用體驗。

改變處理器命名原則並非簡化產品線

至於今年宣布將處理器名稱簡化，Alex Katouzian表示主要還是為了讓消費者能更容易判斷產品規格，同時也說明日後將以單位數字作為處理器效能等級區隔，搭配數字後的迭代更新作為版本識別。不過，簡化處理器命名方式，Alex Katouzian強調並非為了簡化產品線，未來依然會依照產品特性採用差異化命名模式。

例如以當前處理器命名方式判斷，標準規格會採用單一數字搭配迭代更新數字作為識別，例如Snapdragon 8 Gen 1，運作時脈升級版本有可能會以Snapdragon 8+ Gen 1為稱，而像先前Snapdragon 700系列針對遊戲應用需求強化版本，會在名稱後綴加上G的情況，預期接下來就會以Snapdragon 7g Gen 1為稱。

另外，在產品功能分歧較繁雜的Snapdragon 600系列，未來或許就會搭配不同後綴名稱作變化，但這部份可能要看Qualcomm日後公布細節為準，此次並未有太多細節透露。

目前與華為供貨關係並非常態

針對今年與華為恢復供貨關係，但僅限提供非5G連網規格產品，因此衍生僅對應4G連網的Snapdragon 888處理器情況，Qualcomm產品管理副總裁Ziad Asghar表示這樣的銷售模式依然會繼續，同時也強調是在配合相關法規政策下的作法。

而若華為之外客戶也有相同需求，一樣也會以此模式銷售處理器產品，但不認為這樣的銷售模式會是常態性作法，未來主力還是會集中在結合5G連網應用產品銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》