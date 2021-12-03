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手機業務之後 Qualcomm藉常時連網筆電、車載系統投入更大發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇

除了宣布推出新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1，藉此持續布局提供頂級體驗的手機市場，Qualcomm接續更新對應常時連網筆電使用的Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon 7cx+ Gen 3，藉此與微軟擴展更龐大的Windows PC市場，同時也以全新Snapdragon G品牌布局重度遊戲玩家市場。此外，Qualcomm也透露將與通用汽車旗下凱迪拉克品牌合作，藉此深入車載系統應用市場發展。

從先前透露說法，Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon就曾透露日後將在行動裝置以外市場尋求更大發展機會，而今年在Snapdragon Tech Summit 2021活動除了揭曉新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1，同時也宣布強化PC市場布局的Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon 7cx+ Gen 3，並且宣布啟用開創全新遊戲市場發展的Snapdragon G品牌，以及第一款應用產品Snapdragon G3x運算平台，同時也與Razer合作第一款應用此運算平台的掌機產品開發工具。

而在後續說明中，Qualcomm也強調接下來在車輛產品應用發展，並且宣布與通用汽車旗下凱迪拉克品牌合作，其中包含在智慧車載應用設計，以及自動駕駛技術發展，藉此宣達日後將以車輛應用產品爭取更多發展可能性。

另一方面，針對後疫情時代的產品應用需求，Cristiano Amon也說明未來與微軟之間，除了在常時連網產品會有更深層合作，在遠距工作、串流影音等應用需求方面也會更密切技術整合。

例如此次推出的Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon 7cx+ Gen 3兩款運算平台，不僅高度相容Windows 11，同時也與Microsoft Teams等服務高度相容，甚至Qualcomm也強調在與微軟Direct X API也會有高度相容，藉此讓Snapdragon運算平台能對應執行更多原本僅能在Windows相容硬體使用的遊戲內容。

在日前說明中，Qualcomm表示將不會高度仰賴源自蘋果訂單營收，而是會積極爭取更多市場獲利，因此除了持續布局行動運算平台，更計畫以此為基礎延伸發展更多市場獲利可能性，一如此次宣布啟用全新Snapdragon G品牌，並且推出第一款Snapdragon G3x運算平台，藉此在遊戲市場爭取更多成功機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 疫情 Qualcomm

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