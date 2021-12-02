高嘉瑜手機充電驚見4女私密影像 全因林秉樞「備份神器」讓惡行事跡敗露

民進黨立委高嘉瑜遭到43歲男友林秉樞家暴引起各界震驚，同時也傳出高嘉瑜之所以知道男方藏有4名女子的私密影像，全是因為她向對方借用充電器時，讓林秉樞家的惡行惡狀曝光！而這款「Qubii Duo備份豆腐」讓外界好奇到底是什麼，一度衝進Google熱搜關鍵字前10名。

警方昨（1）日凌晨到板橋馥都飯店將林秉樞拘提到案，並在飯店房家及林男的老家查扣其手機、iPad、錄音筆及備份充電器「Qubii Duo備份豆腐」等物品，其中「Qubii Duo備份豆腐」疑為高嘉瑜向他借用時，意外發現對方至少存有4名女子的私密影像之關鍵物品。該款也意外成為網路熱搜產品。

立委高嘉瑜遭男友家暴，警方日前拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

由Maktar Inc.民傑資科推出的「Qubii Duo備份豆腐」聲稱為「阿嬤都會用」的快充備份神器，兼容iOS與安卓（Android）系統，可在備份豆腐上插上記憶卡後再插入iPhone或安卓手機的充電器，就能夠進行充電兼備份，若記憶卡容量滿時還會通知「換卡」，同時也能當讀卡機使用。若更換手機，也只需要一鍵就能還原資料，相當方便。

官網提到，「Qubii Duo備份豆腐」系列分成入門款與高階款，高階款有記憶卡上鎖的功能，需搭配對應的App並設定密碼後，可以確保資料不外洩，若手機未安裝相關App時，就不會在充電時「自動備份」。不過，但若未主動設定上鎖，記憶卡裡頭的資料仍會被當成一般資料查看。林秉樞當天被查扣的，正是該款的高階版本。

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