高通針對遊戲主機打造Snapdragon G3x Gen 1處理器 攜手Razer推出開發工具組

過去有消息指稱Qualcomm準備推出搭載Snapdragon處理器的掌上型遊戲機，在此次Snapdragon Tech Summit 2021活動上，終於確定啟用Snapdragon G品牌，並且推出第一款針對遊戲體驗打造的處理器平台Snapdragon G3x Gen 1，更與Razer合作以此處理器平台打造的掌機開發工具組。

雖然市場已經有不少遊戲手機問世，但仍有不少業者藉由Android作業系統打造掌機裝置，例如Shenzhen GPD Technology等業者就以此打造不少掌機產品，讓使用者能遊玩Android平台遊戲，或是對應串流遊戲使用。

▲目前行動平台上的遊戲市佔佔所有市場51%，同時營收也相當可觀

針對遊戲體驗需求打造

基於目前手機遊戲市場產值持續成長，Qualcomm此次宣布啟用全新Snapdragon G品牌，並且推出首款針對遊戲體驗打造的處理器平台Snapdragon G3x Gen 1，其中去除手機應用功能，並且保留原本以Snapdragon Gaming設計元素，包含以Adreno GPU提昇顯示效能，以及支援Full HD 120fps以上規格顯示效果。

▲Qualcomm宣布啟用Snapdragon G品牌

▲Snapdragon G3x Gen 1運算平台去除手機基本應用功能，更著重遊戲應用體驗

其他設計則包含快充、立體震動觸感與沉浸聲音體驗，並且支援更好散熱冷卻系統與外部遊戲手把配件，另外也支援常時連網，以即將螢幕輸出至大尺寸電視螢幕使用模式。

而提出Snapdragon G3x Gen 1，意味Qualcomm藉由Snapdragon處理器為基礎開創全新市場布局，並且切入成長幅度日趨攀升的遊戲市場，甚至也能與接下來逐漸普及應用的串流遊戲使用需求整合。

▲Snapdragon G品牌設計也會鎖定目前越來越多人投入的串流遊戲服務市場

相比透過一般手機，或是硬體規格更高、散熱要求更嚴謹的遊戲手機，Qualcomm強調以Snapdragon G3x Gen 1打造的遊戲裝置將有更高運算效能表現，並且可藉由去除手機等非必要功能，讓使用者能有更完整的遊戲體驗。

不過，Qualcomm強調不會與家用電玩主機競爭遊戲市場，同時也不會因此影響原本以手機遊玩遊戲的使用體驗，說明Snapdragon G主要還是鎖定極度熱衷遊戲的重度玩家市場。

▲Snapdragon G3x Gen 1

與NVIDIA早期提出的Shield設計仍有些不同

若有印象的話，NVIDIA過去也曾以旗下Tegra處理器打造的Shield展示其遊戲應用體驗，尤其可整合當時仍處於測試階段的GeForce NOW串流遊戲服務，或是讓使用者透過無線網路串流遊玩源自PC端的Steam遊戲內容，形式上也與Qualomm此次提出Snapdragon G品牌，以及首款Snapdragon G3x的想法相似。

但不同的是，Shield當時主要是展示NVIDIA旗下Tegra處理器與虛擬化GPU技術應用，實際上並未針對現今的遊戲體驗作最佳化，而Qualcomm此次提出設計則是以過去累積經驗為基礎，針對遊戲最佳化需求打造，因此能在裝置運算效能、電力續航及補充等體驗有更好體驗。

▲NVIDIA早期推出以掌機形式打造的Shield，同樣以Android作業系統打造，當時是為了強調應用Tegra處理器的顯示運算，以及配合網路串流的虛擬化應用模式

與Razer合作打造首款開發工具組

此次除了宣布啟用Snapdragon G品牌，並且推出首款Snapdragon G3x處理器，Qualcomm更宣布與Razer合作打造掌機開發工具組，其中採用Snapdragon G3x Gen 1處理器設計。

在與Razer合作打造掌機開發工具組設計中，分別採用支援120Hz畫面更新率與HDR顯示效果的OLED螢幕，更搭載6000mAh電池容量與電池快充設計，底部USB-C連接埠更支援外接XR混合實境頭戴裝置，或是對應DisplayPort協議以有線方式傳輸至外接電視螢幕顯示。

其他部分，則包含支援包含毫米波技術規格在內的5G網路連接功能，以及Wi-Fi 6E、藍牙5.2連接規格，另外在聲音部分則支援Snapdragon Sound設計，並且支援1080P規格視訊攝影機與沉浸震動體驗。

▲與Razer合作採用Snapdragon G3x Gen 1運算平台設計的掌機開發工具組

▲採用Snapdragon G3x Gen 1運算平台設計的掌機開發工具組主要特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》