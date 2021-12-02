高通針對遊戲主機打造Snapdragon G3x Gen 1處理器 攜手Razer推出開發工具組
過去有消息指稱Qualcomm準備推出搭載Snapdragon處理器的掌上型遊戲機，在此次Snapdragon Tech Summit 2021活動上，終於確定啟用Snapdragon G品牌，並且推出第一款針對遊戲體驗打造的處理器平台Snapdragon G3x Gen 1，更與Razer合作以此處理器平台打造的掌機開發工具組。
雖然市場已經有不少遊戲手機問世，但仍有不少業者藉由Android作業系統打造掌機裝置，例如Shenzhen GPD Technology等業者就以此打造不少掌機產品，讓使用者能遊玩Android平台遊戲，或是對應串流遊戲使用。
針對遊戲體驗需求打造
基於目前手機遊戲市場產值持續成長，Qualcomm此次宣布啟用全新Snapdragon G品牌，並且推出首款針對遊戲體驗打造的處理器平台Snapdragon G3x Gen 1，其中去除手機應用功能，並且保留原本以Snapdragon Gaming設計元素，包含以Adreno GPU提昇顯示效能，以及支援Full HD 120fps以上規格顯示效果。
其他設計則包含快充、立體震動觸感與沉浸聲音體驗，並且支援更好散熱冷卻系統與外部遊戲手把配件，另外也支援常時連網，以即將螢幕輸出至大尺寸電視螢幕使用模式。
而提出Snapdragon G3x Gen 1，意味Qualcomm藉由Snapdragon處理器為基礎開創全新市場布局，並且切入成長幅度日趨攀升的遊戲市場，甚至也能與接下來逐漸普及應用的串流遊戲使用需求整合。
相比透過一般手機，或是硬體規格更高、散熱要求更嚴謹的遊戲手機，Qualcomm強調以Snapdragon G3x Gen 1打造的遊戲裝置將有更高運算效能表現，並且可藉由去除手機等非必要功能，讓使用者能有更完整的遊戲體驗。
不過，Qualcomm強調不會與家用電玩主機競爭遊戲市場，同時也不會因此影響原本以手機遊玩遊戲的使用體驗，說明Snapdragon G主要還是鎖定極度熱衷遊戲的重度玩家市場。
與NVIDIA早期提出的Shield設計仍有些不同
若有印象的話，NVIDIA過去也曾以旗下Tegra處理器打造的Shield展示其遊戲應用體驗，尤其可整合當時仍處於測試階段的GeForce NOW串流遊戲服務，或是讓使用者透過無線網路串流遊玩源自PC端的Steam遊戲內容，形式上也與Qualomm此次提出Snapdragon G品牌，以及首款Snapdragon G3x的想法相似。
但不同的是，Shield當時主要是展示NVIDIA旗下Tegra處理器與虛擬化GPU技術應用，實際上並未針對現今的遊戲體驗作最佳化，而Qualcomm此次提出設計則是以過去累積經驗為基礎，針對遊戲最佳化需求打造，因此能在裝置運算效能、電力續航及補充等體驗有更好體驗。
與Razer合作打造首款開發工具組
此次除了宣布啟用Snapdragon G品牌，並且推出首款Snapdragon G3x處理器，Qualcomm更宣布與Razer合作打造掌機開發工具組，其中採用Snapdragon G3x Gen 1處理器設計。
在與Razer合作打造掌機開發工具組設計中，分別採用支援120Hz畫面更新率與HDR顯示效果的OLED螢幕，更搭載6000mAh電池容量與電池快充設計，底部USB-C連接埠更支援外接XR混合實境頭戴裝置，或是對應DisplayPort協議以有線方式傳輸至外接電視螢幕顯示。
其他部分，則包含支援包含毫米波技術規格在內的5G網路連接功能，以及Wi-Fi 6E、藍牙5.2連接規格，另外在聲音部分則支援Snapdragon Sound設計，並且支援1080P規格視訊攝影機與沉浸震動體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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