Meta加密貨幣負責人David Marcus將於年底離開

負責Meta旗下加密貨幣業務的David Marcus,稍早確認將在今年底離開,似乎意味其加密貨幣業務將以失敗告吹。

過去曾在PayPal擔任總裁的David Marcus,在2014年加入Meta (前身為Facebook),並且擔任Facebook Messenger副總裁,並且推動可讓使用者透過Messenger匯款轉帳功能,後續則負責Meta所推動加密貨幣Libra業務項目。

不過,由於各國監管機構擔心以美元為基礎的加密貨幣Libra會影響原本法定貨幣強度,甚至可能引發更大金融交易問題,因此接連面臨歐洲、印度等政府機構反對,甚至在美國境內也惹上市場壟斷爭議而被調查。

因此,Meta後續將加密貨幣子公司Calibra更改為Novi Financial,藉此避免被認定主導此項加密貨幣發展,另外也將Libra名稱改為Diem,而原本數位錢包服務名稱也調整為Novi,但顯然仍無法讓各地區監管機構接受,因此也讓Meta推動加密貨幣發展受阻。

或許是基於這樣的原因,使得David Marcus決定離開,並且預計由Stephane Kasriel接手帶領Novi Financial後續發展。

Personal news: after a fulfilling seven years at Meta, I’ve made the difficult decision to step down and leave the company at the end of this year. (1/7)