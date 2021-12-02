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Meta加密貨幣負責人David Marcus將於年底離開

聯合新聞網 / 楊又肇

負責Meta旗下加密貨幣業務的David Marcus，稍早確認將在今年底離開，似乎意味其加密貨幣業務將以失敗告吹。

過去曾在PayPal擔任總裁的David Marcus，在2014年加入Meta (前身為Facebook)，並且擔任Facebook Messenger副總裁，並且推動可讓使用者透過Messenger匯款轉帳功能，後續則負責Meta所推動加密貨幣Libra業務項目。

不過，由於各國監管機構擔心以美元為基礎的加密貨幣Libra會影響原本法定貨幣強度，甚至可能引發更大金融交易問題，因此接連面臨歐洲、印度等政府機構反對，甚至在美國境內也惹上市場壟斷爭議而被調查。

因此，Meta後續將加密貨幣子公司Calibra更改為Novi Financial，藉此避免被認定主導此項加密貨幣發展，另外也將Libra名稱改為Diem，而原本數位錢包服務名稱也調整為Novi，但顯然仍無法讓各地區監管機構接受，因此也讓Meta推動加密貨幣發展受阻。

或許是基於這樣的原因，使得David Marcus決定離開，並且預計由Stephane Kasriel接手帶領Novi Financial後續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 美國 Meta

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