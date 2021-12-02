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機器人公司開價550萬元買你的臉 面孔需有「一特徵」

聯合新聞網 / 綜合報導
機器人公司徵求素人授權面孔使用。圖／取自metro
機器人公司徵求素人授權面孔使用。圖／取自metro

產製超擬真「類人型機器人」的俄羅斯新創公司Promobot近期徵求願意授權自己臉孔、製成機器人的參與者，並支付20萬美元（約合新台幣553萬元）的酬勞給獲選者。

Promobot尋找擁有「和藹可親」外表的參與者加入，不限種族性別，但必須年滿25歲。預計2023年開始在北美和中東的飯店、購物中心和機場推出機器人。

Promobot在官網上解釋，新客戶啟動一個大規模企畫，須要素人授權使用外觀，供他們製成機器人。獲選的申請人得為機器人外部特徵拍攝面部及身體的3D模型，還要錄製至少100小時的語音素材，作為與顧客交流時的音檔。最後還必須簽署「許可協議」，允許Promobot無限期使用外表。目前仍不清楚獲選者是否會被告知機器人的潛在用途。

阿諾·史瓦辛格去年曾提告Promobot，因為該公司曾做出外表神似阿諾的機器人，故使Promobot日後模擬人外型時更加謹慎。

Promobot機器人遍布43個國家與區域的商場、機場及購物中心，肩負管理員、銷售員、顧問、嚮導和門房等工作。

機器人

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