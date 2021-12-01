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一表看懂差異！高通Snapdragon 8 Gen 1、聯發科天璣9000規格比一比

聯合新聞網 / 楊又肇

在Qualcomm正式揭曉新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1之後，筆者就目前公布細節與先前聯發科已經揭曉的天璣9000處理器主要規格作比較。

整體來看，Snapdragon 8 Gen 1與天璣9000都是以4nm製程打造，但分別由三星台積電代工製作，因此在實際效能表現可能會有些落差，尤其Qualcomm去年推出的Snapdragon 888因為三星製程出現過熱爭議，因此這次是否也會有相同問題，顯然也是不少人關注項目。

至於從處理器架構設計來看，兩款處理器均以Armv9指令集架構打造，均採用「1+3+4」核心配置，其中主核都是採用Arm Cortex-X2 CPU設計，而Snapdragon 8 Gen 1最高運作時脈為3.0 GHz，天璣9000則採用高一點的3.05GHz運作時脈。

不過，其餘核心雖然都是基於Arm Cortex A710 CPU、Cortex-A510 CPU設計，但Snapdragon 8 Gen 1依然採用半客製化設計的Kryo CPU核心設計，並且搭配自有Adreno GPU顯示效能，而天璣9000則直接採用Arm架構設計，加上Mali G710 GPU顯示設計，因此在實際運算效能表現仍有差異。

加上在人工智慧設計、使用5G連網數據晶片，以及相機與遊戲應用表現都各有強項，短時間可能還難以區隔兩款處理器實際優劣。

而在兩款旗艦處理器揭曉後，小米已經宣布將率先在新款旗艦手機小米12系列採用Snapdragon 8 Gen 1，首波應用產品進入市場銷售時間將會在2022年上半年，聯發科方面則尚未公布首波採用天璣9000的品牌業者，但同樣會在2022年上半年陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

高通 台積電 三星 聯發科 天璣處理器

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