高通正式揭曉Snapdragon 8 Gen 1細節 採三星4nm製程、支援毫米波

在宣布簡化Snapdragon命名方式後，Qualcomm正式公布年度旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1，同時也進一步針對此款處理器細節進行解說。

Qualcomm說明，Snapdragon 8 Gen 1採用三星4nm製程設計，並且採Armv9指令集架構設計，在處理器架構分別採用1組Cortex-X2 CPU，最高運作時脈為3.0GHz，同樣以Kryo CPU核心設計，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，形成「1+3+4」組核心配置，另外採用第4代Adreno GPU提升顯示運算效能。

記憶體規格支援LPDDR5規格，資料傳輸頻寬則可達3200MHz。

在整體算力表現相比前一代產品提升20%，並且相比前一代產品節省30%電力損耗，顯示算力則比前一代產品提升30%，電力損耗則精簡25%。

顯示輸出部分，Snapdragon 8 Gen 1最高可對應4K 60Hz，或是QHD+ 144Hz，外接顯示輸出亦可達4K 60Hz規格。

充電部分，則可對應Qualcomm QC 5.0，另外也支援Qualcomm 3D Sonic Sensor Max超聲波指紋識別設計方案。

▲Snapdragon 8 Gen 1

若從先前透露收購NUVIA之後，將重新開啟全自主架構設計發展方向之後，預期Snapdragon 8 Gen 1將會是Qualcomm近期最後一款採用Arm半客製化架構設計產品，之後推出的Snapdragon處理器預期會重回全自主架構設計。

另外，Qualcomm也強調Snapdragon 8 Gen 1原生相容Vulkan API新版內容，約可提高60%執行效率，同時也原生相容Unreal Engine 5遊戲引擎，以及藉由VRS Pro對應更進階的可變速率渲染效果，其中包含多畫格穩定顯示與更大量的即時渲染效率表現，標榜能在3D物件處理及遊戲內容對應更好顯示效果。

不過，Snapdragon 8 Gen 1跟聯發科日前提出的天璣9000一樣採4nm製程及Armv9指令集架構設計，雖然代工廠商不同，CPU核心架構基礎設計不同，但大致上採用相同的CPU配置模式，僅在運作時脈、GPU等設計有明顯差異。

而在5G連網規格，以及人工智慧運算也有明顯不同，另外更是強化遊戲應用體驗。

▲Snapdragon 8 Gen 1具體規格

5G連網功能部分，Snapdragon 8 Gen 1整合Snapdragon X65 5G連網數據晶片，並且同樣符合3GPP Release 16技術規範，最高支援10Gbps下載，同時在上傳部分更支援5G網路訊號載波聚合，藉此對應3.5Gbps上傳速度，更透過PowerSave 2.0精簡5G網路傳輸電力損耗，同時支援多5G SIM使用模式。

跟聯發科不同之處，Qualcomm強調Snapdragon 8 Gen 1同時支援6GHz以下與毫米波頻段，將能對應更完整的5G網路連接使用體驗。

其他連接部分，則是支援FastConnect 6900設計，支援最高3.6Gbps下載速度的Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E連接規格，另外也對應藍牙5.2規格。

至於聲音部分則支援Qualcomm Snapdragon Sound設計，其中包含aptX Loseless無線形式無損傳輸，以及基於藍牙 5.2的LE Audio音訊編解碼，藉此對應更高解析度音質與更節電播放效果。

此外，Snapdragon 8 Gen 1更藉由搭載Trust Management Engine設計，在原生規格便相容Google Android Ready SE規範，因此能在應用此款處理器裝置安全使用數位車鑰匙、數位證件、數位護照等功能。

▲Snapdragon 8 Gen 1

更聰明的人工智慧運算

其中，Snapdragon 8 Gen 1採用第7代Snapdragon AIE人工智慧引擎，並且配置第3代Sensing Hub設計，一樣維持常開狀態自動感知手機使用情況，同時長時間確保手機加密保護。

藉由提高2倍算力表現的張力加速運算，以及增加2倍的共享記憶體容量，讓裝置端的人工智慧運算提升4倍左右，同時整體電力精簡幅度約可達1.7倍。

除了持續與商湯科技等軟體業者合作，此次Qualcomm更與Google Cloud合作Vertex AI託管式機器學習平台，讓Snapdragon 8 Gen 1能銜接更龐大的人工智慧運算效能。

▲Snapdragon 8 Gen 1在人工智慧運算部分，同樣藉由ISP、DSP、GPU、CPU，以及Sensing Hub設計構成

▲Snapdragon 8 Gen 1搭載人工智慧應用特色

相機功能再度強化，更進一步增加安全應用功能

相機功能部分，Snapdragon 8 Gen 1此次一樣可透過3組ISP同時啟用3組鏡頭拍攝功能，另外在第3代Sensing Hub整合一組ISP，藉此讓鏡頭能以極低功耗判斷是否有人注視手機螢幕，例如可作為避免其他人在背後窺看手機顯示內容的安全措施。

▲藉由與第3代Sensing Hub整合的第4組ISP整合，將能讓鏡頭以低電量運作形式常時開啟，藉此對應安全應用

至於在相機功能提升方面，則是採用Snapdragon Sight設計，此次單一鏡頭最高能在1秒內完成紀錄1200萬畫素影像，並且可對應每秒240張高速拍攝，同時每秒內總計可處理32億畫素資訊量，最高畫素可達2億畫素表現，另外更可支援紀錄18位元色彩與18位元RAW檔案，藉此讓相機可處理資訊量提升4096倍。

而在夜拍部分強調能提高5倍拍攝效果，其中包含透過連續拍攝30張影像進行合成，藉此提高低光拍攝細節，同時也針對超廣角拍攝提供邊緣失真校正、變形調整等功能，更對應4段動態範圍色彩捕捉，讓HDR拍攝效果更加真實。

動態錄影功能部分，則是加入8K 30p HDR 10+、超解像延伸變焦，同時可擷取高達6400萬畫素靜態影像等應用模式。

至於應用人工智慧部分，則包含對應300種不同人臉型態的即時識別效果，以及自動曝光、對焦，以及在4K動態影片中實現淺景深拍攝效果。

另外，Qualcomm更與徠卡合作，藉由整合徠卡旗下Leitz Looks濾鏡，搭配人工智慧與影像處理元件運算效果，讓Snapdragon 8 Gen 1應用裝置所拍攝影像能具備經典徠卡鏡頭散景與色彩表現。

▲Snapdragon 8 Gen 1採用名為Snapdragon Sight的相機功能設計

Snapdragon Elite Gaming強化超過50款遊戲應用設計

遊戲應用部分，除了先前提及以Adreno GPU提升顯示效能，並且支援Vulkan API新版功能，Snapdragon 8 Gen 1不僅支援新版Unreal Engine 5，同樣也支援新版Unity。

此次更在Snapdragon Elite Gaming設計加入Game Toolkit工具組，比照先前可透過Google Play Store更新Adreno GPU驅動程式的作法，將使更多手機業者加入更多遊戲應用功能，甚至也增加Adreno Control Panel讓使用者能自定顯示模式。

▲Snapdragon 8 Gen 1再度強化Snapdragon Elite Gaming設計

而藉由Adreno Frame Motion Engine設計，更可讓使用者能以更少電力損耗對應更高畫格顯示效果，藉此對應更穩定的遊戲畫面顯示輸出，同時支援更好的HDR顯示效果，加上諸如VRS Pro、更大量即時渲染效率表現，讓手機遊戲也能對應桌機遊戲般的精緻效果。

目前Qualcomm已經在Snapdragon Elite Gaming加入超過50種應用設計，並且與EPIC Games、騰訊、Ubisoft、網易遊戲、Niantic、EA、Roblox、Gameloft、2K Games、Square Enix、SEGA、Nexon、Garena、微軟、King Games、Sony、棟視暴雪、Riot Games、萬代南夢宮等業者合作，使其遊戲能在Snapdragon 8 Gen 1發揮更高遊玩體驗。

▲Snapdragon 8 Gen 1與諸多遊戲業者合作

最快年底就會有相關應用裝置問世

Qualcomm透露，最快在今年底就會有應用Snapdragon 8 Gen 1的市售裝置問世，但實際進入市場時間還是要等到2022年初，而更多應用裝置則會在2022年上半年間陸續推出。

而小米此次也由執行長雷軍透露小米12系列將是第一款採用Snapdragon Gen 1的手機產品，預期會在近期內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》