Level 5等級！韓國開放「沙盒」地區讓全自駕垃圾車、掃地車上路了

韓國光州啟用了 2 款特殊無人車，號稱是 Level 5 的自動駕駛等級。

韓國光州啟用了 2 款特殊無人車，號稱是 Level 5 的自動駕駛等級，無需司機駕駛、也不需要清潔人員隨車，就可以自動清掃路面及收集生活垃圾。

Level 5 的自動駕駛車輛，在很多國家都尚未符合法規，韓國也不例外。根據韓國媒體《AI Times》報導，韓國現行相關法規規定自動駕駛汽車要上路的話，必須配置一名或多名駕駛員，為異常情況做準備。

不過，韓國政府在 2019 年 12 月指定光州廣域市州為「特別監管豁免區」，也就是所謂的「沙盒」地區，也批准了 5 個不須符合現有法規的特殊示範案例。在「沙盒」試營運的背後，也準備了責任保險、安全管理指南和安全設備等等，為實際道路駕駛測試提供充足的後援。

光州市政府 提供

光州廣域市政府從去年 7 月開始讓無人車輛上路運行，並在今年啟用了自動駕駛垃圾車、無人路面清掃車這兩款特殊車輛。

光州市政府 提供

根據韓國媒體《中央日報》報導，該無人垃圾車的運行速度，依照收集垃圾的需要，設定為跟一般垃圾車實際行駛時相同的時速—— 5 至 7 公里/小時，當需要通過十字路口時，速度則可提高到它的最高時速：每小時 25 公里。

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世宗特別自治市亦引進了 4 輛電動清掃車，能夠自動清掃路面上的落葉和垃圾，單次最長可連續工作 8 個小時，車身大小只有普通汽車的三分之一，因此可以在人行道、或狹窄的小路上進行路面清掃作業。

路面清掃車實際運轉的樣子。光州市政府 提供

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》