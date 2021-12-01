AWS揭曉第三款Arm架構自有處理器Graviton 3 推動更大規模雲端運算發展

此次於拉斯維加斯恢復實體活動形式舉辦的re:Invent 2021活動上，AWS宣布第三款以Arm架構打造的自有處理器Graviton 3，並且將應用在旗下EC2雲端伺服器，藉此推動更大規模雲端運算發展。

AWS說明，Graviton 3將比前一代產品提高25%運算效能，其中在浮點運算效能更可提高2倍，對應機器學習運算工作效率更可提高3倍，而在電力損耗更可降低高達60%比例。

新款處理器將先以預覽形式提供試用，並且將應用在新款C7g Instances for EC2雲端伺服器，同時也將搭配DDR5記憶體模組提高資料存取效率，相比DDR4記憶體模組設計約能增加50%資料傳輸頻寬，同時藉由Graviton 3更高算力表現，將能套用在更多元運算需求。

此外，AWS此次也宣布推出新款用於學習訓練的Trn1 Instances for EC2雲端伺服器，搭配先前已經推出用於推論的Inf1 Instances for EC2雲端伺服器，將能以此建構更高效率的資料學習應用模型，同時在以量計價的使用模式也能精簡更多費用支出。同時，AWS也宣布推出SageMaker Canvas服務，讓沒有機器學習應用經驗或程式編碼背景人員，可以輕易建立機器學習工作流程，並且快速進行校正，最後再將訓練結果應用服務內容。

在此次活動中，AWS除了強調本身服務穩定性足以讓Netflix信任，使其將所有影片內容全數放上AWS雲端伺服器提供串流播放，更表示藉由旗下雲端服務協助美國太空總署探勘研究，或是支撐日本最大電信業者NTT Docomo服務運作。

此次更宣布與那斯達克 (Nasdaq)證券交易所深入合作，標榜能在20毫秒內完成點對點交易，同時能在一秒內完成處理300萬個訊息內容，另外也強調與美國每天有大量運量的聯合航空深入合作AWS旗下服務，藉此協助數位化轉型，並且運用數據讓航空服務最佳化。

而在金融應用方面，AWS此次也宣布與高盛銀行合作將金融資料帶到雲端，藉此強調AWS雲端服務在穩定性表現之餘，更具備高度資料安全性。

同時，AWS也強調從邊緣運算串接雲端的發展模式，並且宣布能以AWS Mainframe Modernization將各類大型運算應用服務帶到雲端，強調搬遷整合所需花費時間僅需原本的三分之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》