Steven Long升任Intel亞太暨日本區總經理 過去協助推動亞洲、美國等地區PC業務銷售

Intel宣布，將由PC業務行銷暨公關事業群企業副總裁Steven Long擔任亞太暨日本區 (APJ)總經理，未來將負責Intel在亞太地區及日本地區整體業務發展，包括推動營收成長，以及與在地生態系夥伴合作創造更多發展機會，同時也將強化Intel及客戶、合作夥伴之間關係。

若有印象的話，Steven Long曾在今年以線上形式舉辦的Computex 2021主題演講負責講解NUC產品，以及代號Tiger Lake的第11代Core系列筆電處理器，同時也預告將推出Alder Lake產品，並且宣布與聯發科合作打造Intel 5G Solution 5000連接設計方案的講者。

在此之前，Steven Long擔任PC業務行銷暨公關事業群企業副總裁，更早之前則是在2000年加入Intel，曾在亞洲、拉丁美洲和美國擔任業務、行銷、產品規劃、定價策略和營運等多面向要職，未來則將負責Intel在亞太地區及日本地區整體業務發展。

Steve Long表示：「我對於有機會在高度多元化的亞太區繼續推動英特爾的成長和保持領先地位感到興奮，尤其在這個時刻–人工智慧、廣泛的聯網性、雲端到邊緣基礎建設和無處不在的運算這四股超級力量正在加速萬物的數位化。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》