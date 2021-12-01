快訊

南韓疫情大反彈！確診數「首破5000例大關」創歷史紀錄

地獄來的學生們？南韓校園暴力養出「復仇商機」

Steven Long升任Intel亞太暨日本區總經理 過去協助推動亞洲、美國等地區PC業務銷售

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Intel新任亞太暨日本區總經理Steven Long
▲Intel新任亞太暨日本區總經理Steven Long

Intel宣布，將由PC業務行銷暨公關事業群企業副總裁Steven Long擔任亞太暨日本區 (APJ)總經理，未來將負責Intel在亞太地區及日本地區整體業務發展，包括推動營收成長，以及與在地生態系夥伴合作創造更多發展機會，同時也將強化Intel及客戶、合作夥伴之間關係。

若有印象的話，Steven Long曾在今年以線上形式舉辦的Computex 2021主題演講負責講解NUC產品，以及代號Tiger Lake的第11代Core系列筆電處理器，同時也預告將推出Alder Lake產品，並且宣布與聯發科合作打造Intel 5G Solution 5000連接設計方案的講者。

在此之前，Steven Long擔任PC業務行銷暨公關事業群企業副總裁，更早之前則是在2000年加入Intel，曾在亞洲、拉丁美洲和美國擔任業務、行銷、產品規劃、定價策略和營運等多面向要職，未來則將負責Intel在亞太地區及日本地區整體業務發展。

Steve Long表示：「我對於有機會在高度多元化的亞太區繼續推動英特爾的成長和保持領先地位感到興奮，尤其在這個時刻–人工智慧、廣泛的聯網性、雲端到邊緣基礎建設和無處不在的運算這四股超級力量正在加速萬物的數位化。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 美國 Intel

延伸閱讀

第一款具可程式化功能的微處理器50歲了！Intel 4004起源曝光

AMD市值快追上幾十年來的霸主Intel！ 謝金河：小蝦米將打敗大鯨魚

Omicron入侵亞洲第二國！日本發現首例確診 從納米比亞入境

日本奧會主席：將派逾2百人代表團參加北京冬奧

相關新聞

馬斯克：若不改善星艦猛禽發動機問題 SpaceX可能面臨破產

雖然在日前對外回應說法中，透露SpaceX當前市值已經達1000億美元以上，但在內部向員工說明信件中，Elon Musk卻表示若負責推動Starship星艦的Raptor猛禽發動機問題無法順利解決，將使SpaceX面臨破產危機。

觀點／什麼原因讓蘋果逐漸切割合作關係 高通卻老神在在？

在Qualcomm正式揭曉新一代旗艦處理器之前，不少市場關注話題仍在於Qualcomm與蘋果之間合作關係。

首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍！

高通正式揭曉Snapdragon 8 Gen 1細節 採三星4nm製程、支援毫米波

在宣布簡化Snapdragon命名方式後，Qualcomm正式公布年度旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 1，同時也進一步針對此款處理器細節進行解說。

Level 5等級！韓國開放「沙盒」地區讓全自駕垃圾車、掃地車上路了

韓國光州啟用了 2 款特殊無人車，號稱是 Level 5 的自動駕駛等級，無需司機駕駛、也不需要清潔人員隨車，就可以自動清掃路面及收集生活垃圾。

今年黑色星期五網購業績不增反減 理由是「消費者太會算了」

數位購物越來越方便的同時，黑色星期五營收竟開始減少，這到底是怎麼回事？分析師表示「消費者太精打細算了...」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。