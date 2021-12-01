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馬斯克：若不改善星艦猛禽發動機問題 SpaceX可能面臨破產

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然在日前對外回應說法中，透露SpaceX當前市值已經達1000億美元以上，但在內部向員工說明信件中，Elon Musk卻表示若負責推動Starship星艦的Raptor猛禽發動機問題無法順利解決，將使SpaceX面臨破產危機。

依照Elon Musk向內部員工說明，若使用低溫甲烷燃料的Raptor猛禽發動機無法順利解決不穩定問題，意味將無法順利推動承載量更大的Starship星艦，同時也將影響接下來的第二版Starlink星鏈衛星佈署進度。

而依照目前Starlink提供衛星連接設備幾乎是以賠本形式販售，加上現階段也還無法透過服務本身回本，同時有更多基礎建設仍需花費大量金額建置，若接下來無法順利推動佈署第二版Starlink星鏈衛星，意味將使Starlink面臨巨額虧損。

此外，若Raptor猛禽發動機無法順利投入服役，更代表Starship將無法順利送上太空，將使SpoaceX先前規劃發展化為泡沫，將可能導致SpaceX面臨破產壓力。

因此，Elon Musk在對內信件上呼籲內部員工能盡力協助改善Raptor猛禽發動機問題，避免公司陷入發展危機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 破產 太空 馬斯克

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