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亞馬遜最快今年底超越UPS及FedEx 成為美國境內最大「快遞」公司

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜預期在今年底或明年初，將超越UPS及FedEx (聯邦快遞)貨物遞送規模，成為美國境內最大「快遞」公司。

接受CNBC電視台訪談時，亞馬遜全球消費業務執行長Dave Clark表示，公司將在今年底躋身成為全球大型「快遞」公司之一，同時更預期最快在今年底或明年初，即可成為美國境內最大「快遞」公司。

除了與第三方貨運業者合作，亞馬遜也持續藉由自有貨運資源遞送貨物，並且在特定情況下提供當日送達，甚至可在半天內將貨品送至消費者指定地點，同時也持續透過自有貨車、飛機、船隻等運數工具縮短貨物運輸時間，甚至也構思透過無人機、自駕車等方式提高送貨效率，藉此提昇消費者網購體驗的「最後一哩」感受。

依照統計數據，亞馬遜在2019年時約有58%比例貨品是透過自有貨運資源遞送，而此項比例更在今年8月增加至66%，甚至更預期在今年底的聖誕節購物季將會有更高比例提昇。

不過，在亞馬遜提高自身貨運規模的背後，其實也涵蓋一直有不少爭議的倉儲人員工作權益，以及嚴苛的工作管理模式，因此也引發不少市場批評

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 亞馬遜

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