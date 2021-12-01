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樹莓派基金會透過旗下子公司於英國證交所掛牌上市 市值增加至3.7億英鎊

聯合新聞網 / 楊又肇

英國每日電訊報報導指稱，打造Raspberry Pi (樹莓派)的樹莓派基金會 (Raspberry Pi Foundation)子公司Raspberry Pi Trading，預計在明年春季於英國證交所掛牌上市，市值約可達3.7億英鎊 (約5億美元)。

對於開發者具有相當吸引力的Raspberry Pi，標榜能以更低價格讓開發者發揮創意連接各類元件，藉此打造各類產品原型設計，或是應用在各類應用服務。而Raspberry Pi是由成立於2009年的樹莓派基金會提出，初期是為了推動學校電腦科學教育應用，以低廉價格打造的單晶片開發板，最早推出的Model B價格僅35美元，並且能安裝Linux等開源作業系統作，搭配連接滑鼠、鍵盤作為電腦使用。

目前Raspberry Pi前後已經累積推出約20款型號，同時開發板價格也更加親民化，更因此讓更多地區因經濟等問題難以擁有電腦情況，得以透過Raspberry Pi打造電腦進行數位化轉型，而不少新創團隊也藉由Raspberry Pi打造產品原型，或是利用Raspberry Pi輕巧設計將運算應用在各類物聯網服務。

樹莓派基金會在2013年成立子公司Raspberry Pi Trading，主要負責工程研發與相關交易活動，本身仍維持基金會形式運作。

而去年累積銷售約710萬組Raspberry Pi開發板，藉由授權費用等讓Raspberry Pi Trading累積獲得1140萬英鎊利潤，接下來顯然為了銜接更多發展機會，因此選擇在英國證交所掛牌上市，預計將讓市值可增加至3.7億英鎊以上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國

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