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今年黑色星期五網購業績不增反減 理由是「消費者太會算了」

聯合新聞網 / INSIDE
美國消費者在「黑色星期五」購物。（路透）
美國消費者在「黑色星期五」購物。（路透）

數位購物越來越方便的同時，黑色星期五營收竟開始減少，這到底是怎麼回事？分析師表示「消費者太精打細算了...」

「黑色星期五」作為連接美國感恩節以及聖誕節前最重要的一個銷售活動，普遍被視為開啟年底聖誕節買氣的開端，也同樣是各大商家全年度最重視的活動之一。然而，今年的黑色星期五銷售表現卻首次出現與去年相比不增反減的情況。

根據知名追蹤線上購物的 Adobe 分析公司針對今年美國黑色星期五的銷售表現進行研究，今年線上購物的銷售額為 89 億美元，相較於去年的 90 億美元略低了 1 億美元。對此，Adobe 數位研究分析主管 Vivek Pandya 表示這結果的主因在於消費者越來越精打細算。

消費者的眼光越來越遠，數據顯示他們會開始在銷售季節之前購買」Pandya 表示「消費者開始注重購物時機點的靈活，而獲得更優惠的價格。」其實這也顯示出，有部分商家為了與其他競爭對手正面衝突，會在黑色星期五大特價之前，先在 10 月份就「偷跑」開始進行商品促銷。

此外，另一項嚴重影響黑色星期五的銷售額當然還是跟新冠肺炎有關。受到疫情影響，全球供應鏈問題相當巨大，這也關係到許多原物料以及商品供貨問題，導致消費者根本無法在該時段選購所想要的產品。根據 Adobe 報告指出，自 2020 年初以來，因缺貨而導致無法選購的成長率相較於同期成長了 124%。

同時，研究數據也顯示消費者購物的選擇工具也開始從電腦轉往智慧型手機。Adobe 數位研究表示今年於手機下單的比例高達 44.4%，相較於去年成長了 10.6 個百分點，這也顯示了消費者在使用習慣上，漸漸地在往行動式裝置靠攏。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑色星期五 美國 聖誕節 新冠肺炎 網購

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