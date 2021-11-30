快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Oursong 頁面截圖
Photo Credit：Oursong 頁面截圖

起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍！

創立於1984年老字號台灣鹹酥雞品牌「師園鹹酥雞」也搶搭 NFT 熱潮，昨日首度於 OurSong 公開發行師園鹽酥雞 NFT。

根據師園鹽酥雞 NFT 白皮書，起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍，已經超乎一開始的想像，必須將趣味性化成社會責任，在合理的價格內，師園鹽酥雞將會努維護 NFT 的價值。

OurSong 是集結音樂、設計、藝術等各類型創作的 NFT 平台，希望簡化區塊鏈這項複雜的技術，讓每個人都可以在 OurSong 上輕鬆的打造、收藏與交易 NFT，致力於讓技術變得更簡單，任何人的創意轉化為可交易的 NFT，成為新型態的數位收藏卡「 Vibe」。

以師園鹹酥雞店為例，可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是透過 NFT 技術能讓世界上首個 NFT 的鹽酥雞會永遠存在，師園鹽酥雞在白皮書提到未來要扮演的角色將是維持已發行 NFT 的價值、出售 NFT 的價格不超過產品價格、保障每次的交易都可以換到一份食物、避免違背常理炒作的行為發生，也希望大家理性持有，也希望創造共好，讓工作夥伴、NFT持有者、及共同開發者對於未來仍存在著希望。

師園鹹酥雞也詳細說明持有者福利，只要 NFT 有一筆新的交易，NFT 的新持有者可以來門市兌換該產品一次，持有的 NFT不須要歸還給店家，舉例來說Ａ買到四季豆 NFT，可以至師園門市換取免費的四季豆一份。若 A 將四季豆賣給 B，則 B 可以至師園門市換取免費的四季豆一份，以此類推。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT

延伸閱讀

報時光電影迷情NFT 帶你回顧活色生香的1950年代

NFT大熱 佳士得多方聯手 羅芙奧迎首個NFT網拍

台灣NFT國際市場首傳捷報 珍戀奶茶納入Chainlink生態系

什麼是NFT？ 為何從黃明志到草間彌生都在瘋？ 大家都可以是玩家 投資戰略一次搞懂

相關新聞

小米電動車傳每年供30萬輛產能 透過小米之家銷售

在今年10月的投資者日中，小米創辦人暨執行長雷軍證實首座小米汽車工廠將會在北京亦庄啟用，並且預期最快可在2024年上半年進入量產，而近期消息更透露小米將以每年可量產30萬輛電動車的速率提供，更計畫透過旗下小米之家通路銷售車輛產品。

首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍！

全球首例！英國倫敦眼科幫男子安裝「3D列印義眼」 看起來跟真的一樣

英國倫敦Moorfields眼科醫院最近締造全球首例，幫英國男子 Steve Varze 安裝上「3D列印義眼」，這顆一眼不僅非常真實的瞳孔，而且看起來非常逼真，真假難辨。

Google首頁現「長春祠」 慶太魯閣國家公園35歲生日

太魯閣國家公園在35年前的今天成立，Google首頁特別放上太魯閣著名地標「長春祠」，將英文字母融入飛瀑的意象，看出設計...

今年黑色星期五網購業績不增反減 真相是「消費者太會算了」

數位購物越來越方便的同時，黑色星期五營收竟開始減少，這到底是怎麼回事？分析師表示「消費者太精打細算了...」

傳三星將以近千億美元價格 收購或是入股多家半導體業者

消息指出，三星有可能以近千億美元價格收購一家半導體業者，或是入股多家半導體業者，其中包含德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導體等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。