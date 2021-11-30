首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍！

創立於1984年老字號台灣鹹酥雞品牌「師園鹹酥雞」也搶搭 NFT 熱潮，昨日首度於 OurSong 公開發行師園鹽酥雞 NFT。

根據師園鹽酥雞 NFT 白皮書，起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍，已經超乎一開始的想像，必須將趣味性化成社會責任，在合理的價格內，師園鹽酥雞將會努維護 NFT 的價值。

OurSong 是集結音樂、設計、藝術等各類型創作的 NFT 平台，希望簡化區塊鏈這項複雜的技術，讓每個人都可以在 OurSong 上輕鬆的打造、收藏與交易 NFT，致力於讓技術變得更簡單，任何人的創意轉化為可交易的 NFT，成為新型態的數位收藏卡「 Vibe」。

以師園鹹酥雞店為例，可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是透過 NFT 技術能讓世界上首個 NFT 的鹽酥雞會永遠存在，師園鹽酥雞在白皮書提到未來要扮演的角色將是維持已發行 NFT 的價值、出售 NFT 的價格不超過產品價格、保障每次的交易都可以換到一份食物、避免違背常理炒作的行為發生，也希望大家理性持有，也希望創造共好，讓工作夥伴、NFT持有者、及共同開發者對於未來仍存在著希望。

師園鹹酥雞也詳細說明持有者福利，只要 NFT 有一筆新的交易，NFT 的新持有者可以來門市兌換該產品一次，持有的 NFT不須要歸還給店家，舉例來說Ａ買到四季豆 NFT，可以至師園門市換取免費的四季豆一份。若 A 將四季豆賣給 B，則 B 可以至師園門市換取免費的四季豆一份，以此類推。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》