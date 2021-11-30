雷諾將60週年經典車款Renault 4 打造成一台飛天汽車

在迎接經典車款Renault 4問世60週年之際，雷諾以這款經典車款改裝一台名為Air4的概念飛天汽車。

這台概念飛天汽車是由雷諾與邁阿密設計公司 TheArsenale合作打造，其中將Renault 4外型車身放在四組旋翼構成的大型機台上，並且透過碳纖維材質減輕整體重量，並且以多組容量為22000mAh的鋰聚電池，構成總容量達90000mAh的電池組作為動力來源，讓每組旋翼可產生95公斤的上升推力，藉此生成總計達380公斤的上升推力，同時每秒可爬升14公尺。

而基於安全考量，雷諾將最高上升速度限制在每秒4公尺，同時因為是概念車款設計，因此駕駛員實際進入車內時，必須透過將車身外型部分上掀才能順利坐進駕駛座。

不過，雷諾並未計畫將此概念車款量產計畫，主要強調希望打造更自由駕駛的操作體驗，並且切入目前更多元複合的交通工具使用模式，或許意味日後雷諾也會進軍逐漸成為真實的飛天汽車應用市場。

除了以Renault 4打造概念飛天車款，雷諾在先前也已經確定會以Renault 4為設計，打造一款名為Renault 4ever EV的電動車款，預計在2025年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》