快訊

我們成了消耗品？誰害怕「波蘭水電工」入侵

高嘉瑜傳遭家暴 蘇貞昌：男人打女人豬狗不如

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷諾將60週年經典車款Renault 4 打造成一台飛天汽車

聯合新聞網 / 楊又肇

在迎接經典車款Renault 4問世60週年之際，雷諾以這款經典車款改裝一台名為Air4的概念飛天汽車

這台概念飛天汽車是由雷諾與邁阿密設計公司 TheArsenale合作打造，其中將Renault 4外型車身放在四組旋翼構成的大型機台上，並且透過碳纖維材質減輕整體重量，並且以多組容量為22000mAh的鋰聚電池，構成總容量達90000mAh的電池組作為動力來源，讓每組旋翼可產生95公斤的上升推力，藉此生成總計達380公斤的上升推力，同時每秒可爬升14公尺。

而基於安全考量，雷諾將最高上升速度限制在每秒4公尺，同時因為是概念車款設計，因此駕駛員實際進入車內時，必須透過將車身外型部分上掀才能順利坐進駕駛座。

不過，雷諾並未計畫將此概念車款量產計畫，主要強調希望打造更自由駕駛的操作體驗，並且切入目前更多元複合的交通工具使用模式，或許意味日後雷諾也會進軍逐漸成為真實的飛天汽車應用市場。

除了以Renault 4打造概念飛天車款，雷諾在先前也已經確定會以Renault 4為設計，打造一款名為Renault 4ever EV的電動車款，預計在2025年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

邁阿密

延伸閱讀

替手遊鋪路？索尼為PlayStation行動裝置控制器申請專利

蘋果明年推強化版iPhone SE？可能換上A15 Bionic處理器、加大螢幕尺寸

低哩程數Renault Clio V6鋼砲創新中古成交價！

特斯拉上海廠 出口量破4萬輛

相關新聞

小米電動車傳每年供30萬輛產能 透過小米之家銷售

在今年10月的投資者日中，小米創辦人暨執行長雷軍證實首座小米汽車工廠將會在北京亦庄啟用，並且預期最快可在2024年上半年進入量產，而近期消息更透露小米將以每年可量產30萬輛電動車的速率提供，更計畫透過旗下小米之家通路銷售車輛產品。

首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個 1OSD （約 1 美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的 NFT，在一天的期間交易的價格就超過發行價格的 100 倍！

全球首例！英國倫敦眼科幫男子安裝「3D列印義眼」 看起來跟真的一樣

英國倫敦Moorfields眼科醫院最近締造全球首例，幫英國男子 Steve Varze 安裝上「3D列印義眼」，這顆一眼不僅非常真實的瞳孔，而且看起來非常逼真，真假難辨。

Google首頁現「長春祠」 慶太魯閣國家公園35歲生日

太魯閣國家公園在35年前的今天成立，Google首頁特別放上太魯閣著名地標「長春祠」，將英文字母融入飛瀑的意象，看出設計...

今年黑色星期五網購業績不增反減 理由是「消費者太會算了」

數位購物越來越方便的同時，黑色星期五營收竟開始減少，這到底是怎麼回事？分析師表示「消費者太精打細算了...」

傳三星將以近千億美元價格 收購或是入股多家半導體業者

消息指出，三星有可能以近千億美元價格收購一家半導體業者，或是入股多家半導體業者，其中包含德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導體等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。