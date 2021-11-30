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傳三星將以近千億美元價格 收購或是入股多家半導體業者

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指出，三星有可能以近千億美元價格收購一家半導體業者，或是入股多家半導體業者，其中包含德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導體等。

而南韓傳出消息指稱，三星將積極展開日前提及三年內進行有意義收購計畫，並且計畫在2030年前實現半導體業務成長幅度達全球第一的目標。

不過，台積電對於此傳聞並未作相關回應。

目前三星與台積電仍在製程技術較勁，目前雙方都已經進入4nm製程量產，同時計畫讓3nm製程技術進入量產階段，而三星有意藉由更充足資金收購或入股半導體業者，藉此擴大本身半導體業務成長規模，同時也可能因此改變半導體市場代工結構，進而影響台積電訂單市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 台積電 德州 三星

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