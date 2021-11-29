全球首例！英國倫敦眼科幫男子安裝「3D列印義眼」 看起來跟真的一樣

英國倫敦 Moorfields眼科醫院最近締造全球首例，幫英國男子Steve Varze安裝上「3D列印義眼」，這顆一眼不僅非常真實的瞳孔，而且看起來非常逼真，真假難辨。

Steve Varze是英國倫敦的工程師，他左眼全盲。Varze 表示自己從 20 歲開始就義眼的需求，總是很想知道別人會怎麼看待自己。

據外媒報導，傳統義眼需要2個小時測量眼窩及鑄模，還需要手繪虹膜之後，才能裝進眼窩，缺點是光線無法穿透到眼睛裡。

然而如果是3D列印眼球，只需要使用電子掃描眼窩就能描繪眼球，再等30分鐘就能完成列印，而且外觀更加自然。

圖片及資料來源：neowin

不僅如此，3D列印義眼的侵入性更少，適應期也能從6個星期縮短到2個星期到3個星期。

不過，由於Steve Varze的3D列印眼球是全球首例，因此在3D掃描眼窩之後，資料送到了德國進行列印並送回英國，接著再經由眼科醫院技工處理過後才完成，進而安裝在眼睛裡。

Steve Varze表示，這只新眼睛看起來非常棒，而且利用3D數位列印技術製作，相信未來的發展只會愈來愈好。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》