小米電動車傳每年供30萬輛產能 透過小米之家銷售

在今年10月的投資者日中，小米創辦人暨執行長雷軍證實首座小米汽車工廠將會在北京亦庄啟用，並且預期最快可在2024年上半年進入量產，而近期消息更透露小米將以每年可量產30萬輛電動車的速率提供，更計畫透過旗下小米之家通路銷售車輛產品。

路透新聞報導指稱，小米將在亦庄建立車輛產品總部，其中包含銷售與研發單位，另外更準備以每年可量產30萬輛電動車的速度向市場提供，並且將規劃以旗下小米之家作為車輛產品銷售通路。

依照先前說法，小米將在未來10年內投入100億美元資金研發電動車，初期則會以人民幣100億元投入研發，另外目前也密集與長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等車廠洽談，計畫以旗下超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，從頭打造一輛電動車產品。

後續說明中，小米執行長雷軍透露希望將小米打造首款電動車價位鎖定在人民幣10萬元以上的中高階市場，預計最快在三年後亮相。

而目前小米已經宣布收購自動駕駛技術業者深動科技 (Deepmotion Tech)，更在今年9月宣布完成註冊新公司，將以小米汽車有限公司名稱運作，資本額為人民幣100億元，並且由小米共同創辦人、董事長暨執行長雷軍擔任代表負責人。

在先前說法中，小米預計投入Level 4等級自動駕駛技術研發，另外更積極與業界合作夥伴、供應鏈密集洽談，藉此規劃旗下車輛產品設計發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》