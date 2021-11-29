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Google打造一款可簡單模擬觸覺 也能偵測肢體動作的感知裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

Google Research工程團隊以相容Arduino系統相容形式，透過Nordic nRF52840控制晶片為基礎，打造一款可對應震動觸覺反饋設計，在使用穿戴裝置時也能讓使用者有更直覺的觸覺感受。

此款設計可在手環狀裝置搭載12個觸覺模擬元件，並且透過藍牙、USB連接，或是藉由麥克風收音、動態加速感測等感知訊號作為觸發條件，一旦與穿戴裝置連動，或是滿足特定條件時，就會觸發元件作動，進而產生「觸覺」。

除了可向使用者模擬「觸覺」，此款設計也能作為檢測使用，例如確認穿戴裝置是否以正確方式使用，或是反向讀取使用者肢體反應等。

而透過電池供電運作時，此款設計約可對應3-25小時使用時間，並且能應用在手環、衣服袖口，或是手機殼等配件設計。

同時，Google更以此建立不同應用，例如可將使用者說話時的嘴部動作轉換成電子訊號，藉此加強以電腦視覺識別唇語時的正確率，另外也能在手機殼增加觸控操作介面，或是作為觸覺反饋使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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