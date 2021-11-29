快訊

第16期預約上午10時BNT開始！ 下午2時開放AZ和莫德納

台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造成多人受傷 巴黎市政府規範共享滑板車最高速限

聯合新聞網 / 楊又肇

在發生多起滑板車造成行人受傷事故後，巴黎市政府宣布將要求共享滑板車最高速度必須限制在每小時6.2英里 (約每小時10公里)。

過去最多有16家經營共享滑板車服務業者希望進駐巴黎市區，最終則由Lime、Dott及Tier三家共享滑板車業者取得經營權。不過，隨著投放提供使用的滑板車數量越來越多，後續也造成越來越多行車與行人事故，今年就已經累積多達298起因共享滑板車造成事故，並且造成329人受傷，更有2人死亡。

因此，巴黎市政府從今年9月便要求各地區規劃要求共享滑板車限速使用範圍，並且規範在這些總計多達700個限速範圍內，使用共享滑板車的最高速度不得超過每小時10公里。

但在後續調整措施中，巴黎市政府希望進一步擴大滑板車限速使用範圍，預計從今年12月規定所有共享滑板車在巴黎市內絕大部分地區的必須遵守每小時10公里的最高速限規定，僅特定道路能配合自行車使用需求提高使用速度。

除了規範共享滑板車使用速度，巴黎市政府目前也針對包含Cityscoot、Cooltra、Lime、Yego，以及Troopy在內共享電動車輛服務使用模式加以規範，避免造成市區交通與事故問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴黎 自行車

延伸閱讀

泡菜只排第二！外國人最常吃的韓餐排行榜曝光 第一名是它

巴黎龐畢度行動藝術列車 屏東恆春國小 生活融入美學藝術

法語「騙子」源自此！淺讀法國喜劇泰斗莫里哀經典《偽君子》

巴黎龐畢度行動藝術列車 澎湖中正國小 讓藝術美學教育更有趣

相關新聞

小米電動車傳每年供30萬輛產能 透過小米之家銷售

在今年10月的投資者日中，小米創辦人暨執行長雷軍證實首座小米汽車工廠將會在北京亦庄啟用，並且預期最快可在2024年上半年進入量產，而近期消息更透露小米將以每年可量產30萬輛電動車的速率提供，更計畫透過旗下小米之家通路銷售車輛產品。

Google首頁現「長春祠」 慶太魯閣國家公園35歲生日

太魯閣國家公園在35年前的今天成立，Google首頁特別放上太魯閣著名地標「長春祠」，將英文字母融入飛瀑的意象，看出設計...

超過70家日本企業合組聯盟 將推動以日圓為基礎的加密貨幣

由日本境內超過70家業者組成Digital Currency Forum (數位貨幣論壇聯盟)宣布，將在2022年推出以日圓為基礎的加密貨幣。

Google打造一款可簡單模擬觸覺 也能偵測肢體動作的感知裝置

Google Research工程團隊以相容Arduino系統相容形式，透過Nordic nRF52840控制晶片為基礎，打造一款可對應震動觸覺反饋設計，在使用穿戴裝置時也能讓使用者有更直覺的觸覺感受。

造成多人受傷 巴黎市政府規範共享滑板車最高速限

在發生多起滑板車造成行人受傷事故後，巴黎市政府宣布將要求共享滑板車最高速度必須限制在每小時6.2英里 (約每小時10公里)。

美國數位支付服務Stripe透露不排除未來再次接受以加密貨幣交易

今年完成價值達6億美元融資的美國數位支付服務Stripe，稍早由共同創辦人John Collison透露未來不排除再次接受以加密貨幣作為支付方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。