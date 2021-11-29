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造成多人受傷 巴黎市政府規範共享滑板車最高速限
在發生多起滑板車造成行人受傷事故後，巴黎市政府宣布將要求共享滑板車最高速度必須限制在每小時6.2英里 (約每小時10公里)。
過去最多有16家經營共享滑板車服務業者希望進駐巴黎市區，最終則由Lime、Dott及Tier三家共享滑板車業者取得經營權。不過，隨著投放提供使用的滑板車數量越來越多，後續也造成越來越多行車與行人事故，今年就已經累積多達298起因共享滑板車造成事故，並且造成329人受傷，更有2人死亡。
因此，巴黎市政府從今年9月便要求各地區規劃要求共享滑板車限速使用範圍，並且規範在這些總計多達700個限速範圍內，使用共享滑板車的最高速度不得超過每小時10公里。
但在後續調整措施中，巴黎市政府希望進一步擴大滑板車限速使用範圍，預計從今年12月規定所有共享滑板車在巴黎市內絕大部分地區的必須遵守每小時10公里的最高速限規定，僅特定道路能配合自行車使用需求提高使用速度。
除了規範共享滑板車使用速度，巴黎市政府目前也針對包含Cityscoot、Cooltra、Lime、Yego，以及Troopy在內共享電動車輛服務使用模式加以規範，避免造成市區交通與事故問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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