美國數位支付服務Stripe透露不排除未來再次接受以加密貨幣交易

今年完成價值達6億美元融資的美國數位支付服務Stripe，稍早由共同創辦人John Collison透露未來不排除再次接受以加密貨幣作為支付方式。

雖然John Collison認為加密貨幣目前仍是許多人炒作項目，但在各國政府均先後表明計畫推出自有加密貨幣，同時也陸續對加密貨幣提出使用及監管原則，認為未來確實有可能將加密貨幣視為支付交易方式之一。

不過，Stripe目前仍未將加密貨幣加入其服務支付方式，甚至在2018年因為加密貨幣價格浮動較大，最後取消透過加密貨幣交易，至今也仍未將加密貨幣視為正式貨幣。

而在近期內，Stripe則是成立專責團隊投入去中心化的網路傳輸技術，其中也包含針對加密貨幣的研究。至於Stripe服務未來會如何與加密貨幣整合，目前還無法確認，其中也可能由Stripe本身發行加密貨幣作為交易使用。

Stripe是由Patrick Collison、John Collison兄弟於2010年創立，與Adyen、Square同樣鎖定數位支付服務市場發展，並且成為直接競爭對手。不過，Stripe除了在美國市場發展，主要佈局則集中在歐洲市場，並且與眾多電子商務服務合作，讓使用者能更方便進行線上交易。

除了在全球42個國家地區提供服務，Stripe接下來也計畫擴展東南亞、日本、中國與印度市場。依照Stripe財務長Dhivya Suryadevara透露，目前Stripe已經在全球地區協助數百萬家企業用戶處理高達數千億筆線上交易，同時也預期日後會有更大成長空間。

由於去年受到新型冠狀病毒疫情影響，使得不少交易模式移轉到線上，因此也讓Stripe服務使用比例增加。依照Stripe公布數據，在疫情產生影響之後，已經累積超過20萬家新歐洲企業用戶註冊使用服務，同時在去年平均每秒協助處理約5000筆交易內容，其中包含支付、退款，或是客戶數據調用等。

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