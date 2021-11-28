超過70家日本企業合組聯盟 將推動以日圓為基礎的加密貨幣

由日本境內超過70家業者組成Digital Currency Forum (數位貨幣論壇聯盟)宣布，將在2022年推出以日圓為基礎的加密貨幣。

此款加密貨幣將以DCJPY作為暫時名稱，並且獲得三菱UFJ金融集團、瑞穗金融集團，以及三井住友金融集團等日本境內三大銀行體系支持，並且由JR旅客鐵道公司、關西電力、NTT等日本在地企業加盟。

DCJPY預計在未來幾個月內開始測試，同時相關支付結算系統從去年就開始著手籌備，因此預期能在數位支付應用與日本銀行目前準備推動的數位日圓對抗，而推動數位貨幣應用，預期也能加速日本交易數位化轉型，藉此降低傳統紙幣使用比重。

依照說明，DCJPY將透過區塊鏈技術運作，並且目標實現24小時內交易與即時結算，同時也能進一步降低企業間交易結算、匯款成本，而本身是以日圓為基礎，因此交易最早單位維持為1日圓，另外也預期能減少企業間交易伴隨使用大量紙本紀錄的繁雜流程，並且讓交易結算時間可以縮減至數秒間，無須像過往必須等待冗長轉匯時間。

目前規劃先由關西電力開放藉由數位貨幣方式結算企業使用電力費用，之後也會加入零售業者、製造業者等之間交易結算，或是作為地區交易貨幣使用，將會以階段性方式導入應用在各類交易需求。

另外，包含福島縣會津若松市也計畫以數位貨幣作為納稅及補助金發放使用，未來也預計落實應用在市區醫療或交通服務支付。

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