美電信業者回應FAA 將暫時降低鄰近機場5G基地台功率

由於美國聯邦航空管理局 (FAA)擔心目前將作為未來5G網路頻譜擴充使用的中頻段 (C Band)可能會對飛航設備造成影響，因此呼籲電信業者暫緩使用此無線頻段。而在稍早回應作法，包含AT&T與Verizon均宣布配合美國聯邦航空管理局調查，將中頻段應用計畫延後至明年1月，同時強調目前在全球其他地區並未出現C頻段影響飛航安全的情況。

而為了減緩美國聯邦航空管理局的擔憂，AT&T與Verizon也表明將調整位於機場、直升機起降位置等地區鄰近5G網路基地台運作功率，避免產生非必要的聯想。

在美國聯邦航空管理局的考量中，認為中頻段使用4-8GHz連接頻段可能影響飛航設備正常運作，若對飛機上的高度計產生干擾，將影響駕駛員正常操作飛機起降，進而導致事故發生，因此希望電信業者能暫緩以中頻段擴展5G網路連接資源的決定。

不過，由於中頻段能帶來更高傳輸頻寬，因此成為電信業者接下來布局5G網路發展主力，尤其AT&T與Verizon兩大電信業者已經花費總計688億美元標下中頻段使用權，更投入約150億美元建置基礎設施，若無法順利使用中頻段擴展5G網路服務的話，勢必會造成鉅額虧損。

因此在回應美國聯邦航空管理局的作法中，雖然AT&T與Verizon均表示會延後啟用中頻段服務，同時也表明會在明年7月以前額外採取預防措施，例如前述降低機場附近的5G網路基地台運作功率，藉此消弭美國聯邦航空管理局對中頻段應用的擔憂。

另一方面，AT&T與Verizon也強調目前在全球已經將中頻段投入商用的地區，並未傳出因為中頻段干擾形成飛安問題的情況，同時也說明預計在明年7月6日讓中頻段頻譜資源恢復正常運作，除非有更進一步證據凸顯中頻段運作與飛安問題有關。

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