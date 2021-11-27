報導指中國以擔心敏感資訊曝光為由 要求滴滴從紐交所下市

今年6月底宣布在紐交所掛牌上市的滴滴，稍早傳出遭中國政府以擔心敏感資料外洩為由，要求滴滴從紐交所下市。

依照彭博新聞報導指稱，中國政府似乎基於擔心滴滴在美國掛牌上市因素，因此可能會被美國政府要求提供其持有敏感資訊，可能因此對中國國家安全造成威脅，因此希望滴滴從紐交所下市。

而在此之前，中國政府也透過國家互聯網信息辦公室 (網信辦)實施網路安全審查，並且以滴滴嚴重違規為由，遭勒令下架處分，並且要求滴滴依照國家標準調整，以利保障用戶個人資訊安全。

遭網路安全審查，有說法指稱可能與滴滴涉及泄露中國道路交通數據給美國有關，但滴滴副總裁李敏則對此說法反駁，強調所有中國用戶數據均存放在中國境內伺服器，並未將數據開放美國境內使用。

此次再次傳出遭被要求從紐交所下市，更凸顯中國政府擔心因為滴滴在美掛牌上市，將受制美國政府規定交出技術資料，可能讓中國境內重要機關、軍事單位佈署地理位置因為圖資內容曝光。

不過，市場也有看法認為中國政府藉此打壓境內已經或有意赴美上市的業者，促使這些業者配合在中國境內，或在香港掛牌上市，甚至選擇回歸私有化狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》