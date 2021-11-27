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前北美總裁接任LG執行長 未來更專注數位化轉型

聯合新聞網 / 楊又肇

LG宣布，將由現任策略長William Cho升任執行長，另外目前擔任未來科技中心 (Future Technology Center)的負責人Kim Byoung-hoon博士，則將晉升為執行副總裁，同時將擔任首席技術長，以及新成立的資通訊技術負責人。

在此之前，William Cho曾任LG北美區總裁，並且促成LG業務育成中心 (Business Incubation Center)推動內部創業與結盟新創，更早則在LG德國辦公室任職，同時也具備Goldstar時期工作經歷，因此相當熟稔LG內部發展。

隨著William Cho升任執行長，LG目前也將原本隸屬策略長的併購部門升級為併購處，藉此整合集團資源，而LG Life Soft Research (LSR)部門層級則躍升為Life Soft Research Lab，以利在設計管理中心 (Design Management Center)內發揮更大影響力。

▲LG新任執行長William Cho
▲LG新任執行長William Cho

其他人事異動則包含目前擔任未來科技中心 (Future Technology Center) 負責人Kim Byoung-hoon博士，將升任執行副總裁，同時擔任首席技術長與新成立的資通訊技術負責人。而協助推動LG筆電及顯示器成長，並且在LG任職超過31年的資深副總裁Jang Ik-hwan，將晉升執行副總裁，同時接掌企業解決方案事業部，另外也將由負責帶領事業部旗下智慧業務部門的資深副總裁Eun Seok-hyun擔任車用零組件解決方案事業部第三任總裁。

同時，LG也宣布將AI大數據部門升級為AI大數據處，並且由新設數據長室 (Chief Data Office，CDO)負責統籌規劃，透過數據分析加速數位轉型，藉此增進顧客體驗。

其他部門異動，則包含將顧客滿意度管理中心 (Customer Satisfaction Management Center)重組為顧客價值創新辦公室 (Customer Value Innovation Office)，由首席策略長負責監督。而生活家電事業部與家庭娛樂事業部旗下的顧客體驗創新部門 (Customer Experience Innovation Department)，則升級為顧客體驗創新處 (Customer Experience Innovation Division)。

所有人事任命將於今年12月1日起生效，相關升遷則會在明年1月1日起生效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG

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