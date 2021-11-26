再創世界紀錄！攝氏1億度的南韓「人造太陽」 順利運轉長達30秒

未來，團隊計畫改良電源供應，增加鎢分流器，避免內部壁溫升高，如此才能延長人造太陽的運轉時間，以達到 2026 年連續運轉 300 秒的目標。

南韓「人造太陽」（Artificial sun）於去年底成功達成離子溫度（ion temperature）超過攝氏 1 億度，並順利運轉 20 秒；近日則再宣布創紀錄，順利維持運轉長達 30 秒！

「人造太陽」又被稱為「托卡馬克」（俄語原文為 Токамак，英文則為 Tokamak），是外型像甜甜圈的核融合反應裝置，目的是藉由在地球上「重現」（recreate）太陽內部核融合的過程，以便產生取之不盡、用之不竭的能源。

根據外媒報導，隸屬於國際熱核融合實驗反應爐（ITER）計畫下的南韓研究團隊 KSTAR ，於 2007 年建造完成該設備，並從隔年起開始產出第一批等離子體（plasma），也就是所謂的「人造太陽」。

2016 年，KSTAR 成功讓人造太陽達到攝氏 5,000 萬度並維持運轉 70 秒；但在 2017 年時，中國打破南韓的紀錄，在實驗時讓人造太陽維持運轉長達 120 秒。然而，由於人造太陽的目標是——讓離子溫度超過攝氏 1 億度，並能維持運轉；因此，當時中國實驗結果雖然超越南韓，但離子溫度還是只有攝氏 5000 萬度而已。

直到 2018 年，KSTAR 首次成功讓人造太陽離子溫度超過攝氏 1 億度，並維持運轉 1.5 秒。到了 2019 年，時間延長至 8 秒，去年底則維持運轉 20 秒，吸引外界大量關注。

後來，KSTAR 進一步強化設備的加熱系統、優化磁場，因而於今年 11 月成功再創世界紀錄，讓人造太陽在離子溫度攝氏 1 億度狀態下，維持運轉長達 30 秒。

由於 KSTAR 的目標是在 2026 年達到人造太陽離子溫度超過攝氏 1 億度，並連續運轉 300 秒；因此，團隊未來也計畫改良電源供應，增加鎢（tungsten）分流器，避免內部壁溫升高，如此才能延長人造太陽的運轉時間。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》