美商務部再將14家中企納禁止清單 避免量子運算危及國家安全

針對可能危及美國家安全的情況，美國商務部稍早再次將包含嘉兆科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術有限公司、西安航天華訊科技，以及江蘇雲芯微電子在內14家涉及協助中國軍方進行量子運算應用的公司列入技術出口禁止清單內，避免美國境內技術被用於危害國家安全。

在此次新增14家公司名單中，有2家更是嘉兆科技位於日本及新加坡的分公司，而嘉兆科技本身則是因為被指控協助伊朗、北韓威脅美國境內安全，因此早已是美國鎖定列入技術出口禁止清單條列對象。

至於合肥微尺度物質科學國家實驗室、科大國盾量子，以及上海國盾量子則是因為可能將源自美國的量子運算技術應用在中國軍方，藉此透過量子運算強化軍事發展，因此同樣被列入禁止清單。

而先前已經有不少中國企業因為涉及協助軍方，導致遭美國以危害國家安全為由列入禁止清單，包含華為、中興等中國企業早已被美國商務部封鎖。

美國商務部表示，此次行動將避免美國境內技術被用於協助中國破解加密，或是開發不可破解的加密技術，其中更希望阻止中國開發反隱形技術，包括先進雷達設備，以及反潛相關應用。

不過，美國商務部禁止對象並非僅針對中國，包含13個巴基斯坦組織等也因為軍事可能影響美國國家安全，因此也被列入技術出口禁止清單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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