快訊

變種病毒威脅增 跨年鬆綁措施延至下周公布

Nu病毒突變來勢洶洶！南非等6國入境不適用7+7 直接進檢疫所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仍有18起UFO難以解釋…美國防部確定增設監測機構

聯合新聞網 / 楊又肇

為了避免美國在軍事上技術落後，在美國參議院要求修改國防授權法案情況下，美國國防部宣布將在美國政府機構增設UFO (不明飛行物)監測機構。

此舉源自美國國防部在今年6月公布的144起不明飛行物觀測結果，雖然其中絕大部分是因為氣球、鳥類等造成視覺誤判，但仍有18起觀測結果無法以現有科技解釋，因此美國參議院積極要求美國政府修改法案，希望能增加專門的UFO監測機構，以利了解這些不明飛行物背後技術。

美國參議院擔心，若這些不明飛行物背後其實是美國敵對國家所持有，或是不明勢力持有，將對美國形成威脅，甚至認為美國必須搶先一步取得此類不明飛行物背後科技技術，以利強化國家發展競爭。

而此次宣布成立任務小組，將以「空中目標識別與管理同步小組」 (Airborne Object Identificationand Management Synchronization Group，AOIMS)，並且由國防部情報次長、聯合參謀部主任，以及國家情報總監辦公室 (Office of the Director of NationalIntelligence)官員共同監督。

美國國防部表示，未來「空中目標識別與管理同步小組」將取代原本隸屬海軍的「不明空中現象任務小組」 (Unidentified Aerial Phenomena TaskForce)，主要負責觀測、偵查，並且判斷不明飛行物屬性，必要時也必須評估排除相關風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 國防部 UFO

延伸閱讀

美經濟數據強央行緊縮壓力增 亞股走勢分歧

獨／一個月內兩次 傳又有美國議員團即將訪台

美政府籲上訴法院 駁回中國電信持續在美營運申訴

2架共機擾台 空軍兵力應對

相關新聞

小心遇阿嬤玩LOL五連殺！網友曝「不老電競」鍵盤藏洋蔥

由「弘道老人福利基金會」主辦的「不老電競大賽」將在11月28日（周日）開打，主辦單位也曝光加起來共1824歲的長者們花近3個月訓練玩英雄聯盟（LOL）的過程，其中還有孩子特製便利貼鍵盤，讓視力不佳的爺爺奶奶們更容易上手。讓網友直呼洋蔥滿滿，也笑說「阿嬤都比屁孩強了嗎」。

蘋果多數配件均售價19美元 「魅力定價」策略是什麼？

蘋果最近最吸引人的配件是擦拭布，其建議售價為19美元 (新台幣590元)，而包含20W USB-C電源轉接器、Lightning 對 Micro USB轉接器，以及諸多連接線配件與有線耳機都是以19美元作為定價，背後其實充滿蘋果定價策略。

仍有18起UFO難以解釋…美國防部確定增設監測機構

為了避免美國在軍事上技術落後，在美國參議院要求修改國防授權法案情況下，美國國防部宣布將在美國政府機構增設UFO (不明飛行物)監測機構。

美商務部再將14家中企納禁止清單 避免量子運算危及國家安全

針對可能危及美國家安全的情況，美國商務部稍早再次將包含嘉兆科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術有限公司、西安航天華訊科技，以及江蘇雲芯微電子在內14家涉及協助中國軍方進行量子運算應用的公司列入技術出口禁止清單內，避免美國境內技術被用於危害國家安全。

Meta公布具自我監督學習多樣語言的模型XLS-R 可對應多達128種語言互譯

Meta旗下Facebook人工智慧研究院宣布推出名為XLS-R，並且能對應多樣語言自我監督學習的模型，目前已經能識別128種語言，相比先前採用語言學習模型能以10倍資料量學習多達兩倍語言數量。

生產先進製程產品 三星確定以170億美元於美國德州設置第二座晶片廠

三星確認，將在德州泰勒市 (Taylor)投資170億美元，建造在美國境內的第二座晶片廠，將佔地500萬平方公尺，距離三星在奧斯汀的晶片廠僅有25公里距離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。