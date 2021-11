仍有18起UFO難以解釋…美國防部確定增設監測機構

為了避免美國在軍事上技術落後,在美國參議院要求修改國防授權法案情況下,美國國防部宣布將在美國政府機構增設UFO (不明飛行物)監測機構。

此舉源自美國國防部在今年6月公布的144起不明飛行物觀測結果,雖然其中絕大部分是因為氣球、鳥類等造成視覺誤判,但仍有18起觀測結果無法以現有科技解釋,因此美國參議院積極要求美國政府修改法案,希望能增加專門的UFO監測機構,以利了解這些不明飛行物背後技術。

美國參議院擔心,若這些不明飛行物背後其實是美國敵對國家所持有,或是不明勢力持有,將對美國形成威脅,甚至認為美國必須搶先一步取得此類不明飛行物背後科技技術,以利強化國家發展競爭。

而此次宣布成立任務小組,將以「空中目標識別與管理同步小組」 (Airborne Object Identificationand Management Synchronization Group,AOIMS),並且由國防部情報次長、聯合參謀部主任,以及國家情報總監辦公室 (Office of the Director of NationalIntelligence)官員共同監督。

美國國防部表示,未來「空中目標識別與管理同步小組」將取代原本隸屬海軍的「不明空中現象任務小組」 (Unidentified Aerial Phenomena TaskForce),主要負責觀測、偵查,並且判斷不明飛行物屬性,必要時也必須評估排除相關風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

