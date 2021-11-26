仍有18起UFO難以解釋…美國防部確定增設監測機構
為了避免美國在軍事上技術落後，在美國參議院要求修改國防授權法案情況下，美國國防部宣布將在美國政府機構增設UFO (不明飛行物)監測機構。
此舉源自美國國防部在今年6月公布的144起不明飛行物觀測結果，雖然其中絕大部分是因為氣球、鳥類等造成視覺誤判，但仍有18起觀測結果無法以現有科技解釋，因此美國參議院積極要求美國政府修改法案，希望能增加專門的UFO監測機構，以利了解這些不明飛行物背後技術。
美國參議院擔心，若這些不明飛行物背後其實是美國敵對國家所持有，或是不明勢力持有，將對美國形成威脅，甚至認為美國必須搶先一步取得此類不明飛行物背後科技技術，以利強化國家發展競爭。
而此次宣布成立任務小組，將以「空中目標識別與管理同步小組」 (Airborne Object Identificationand Management Synchronization Group，AOIMS)，並且由國防部情報次長、聯合參謀部主任，以及國家情報總監辦公室 (Office of the Director of NationalIntelligence)官員共同監督。
美國國防部表示，未來「空中目標識別與管理同步小組」將取代原本隸屬海軍的「不明空中現象任務小組」 (Unidentified Aerial Phenomena TaskForce)，主要負責觀測、偵查，並且判斷不明飛行物屬性，必要時也必須評估排除相關風險。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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