蘋果多數配件均售價19美元 「魅力定價」策略是什麼？

蘋果最近最吸引人的配件是擦拭布，其建議售價為19美元 (新台幣590元)，而包含20W USB-C電源轉接器、Lightning 對 Micro USB轉接器，以及諸多連接線配件與有線耳機都是以19美元作為定價，背後其實充滿蘋果定價策略。

依照市場分析看法，認為蘋果在多達18款配件產品採19美元定價，實際上採用「魅力定價」策略，藉此吸引更多消費者選購，並且讓配件產品成為蘋果主要營收來源之一。

除了蘋果習慣讓產品定價以9結尾，19美元恰好是個不算低也不算高的價位，並且讓消費者覺得購買商品足夠特別，同時也符合蘋果將旗下產品定位高階的作法。

依照電子商務業者UpCounting共同合夥人Abir Syed看法認為，蘋果商品給人的感覺往往是定價稍高，但依然買得起的「奢侈品」。尤其當配件產品以遠低於20美元價格銷售時，消費者對此類配件產品的心態會截然不同，甚至可能僅認為是隨手可得的廉價產品，但如果以更高價位銷售，搭配蘋果高質感設計，則會讓人有不一樣的感受，甚至覺得特別。

以近期吸引不少人購買的蘋果擦拭布為例，若消費者在亞馬遜等通路購買的話，以9美元左右金額就能購買不錯的擦拭布，但是如果在蘋果官網以20美元購買這款擦拭布，不少消費者反而覺得不算太貴，更讓這款擦拭布出現短時間缺貨情況。

不過，另一方面也凸顯蘋果品牌在市場影響力，並非每一個科技品牌都能做到相同市場定價策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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