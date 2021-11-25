為節約成本 三星圖像傳感器明年起或採用CSP封裝

集微網消息，消息人士稱，為節約成本，三星電子計劃從明年開始，將CSP（Chip Scale Package，晶片級封裝）應用於低分辨率圖像傳感器。

據The Elec報道，目前，三星電子的圖像傳感器採用COB封裝，即將圖像傳感器放置在PCB上，並通過導線連接，再將鏡頭附著在上面。

COB是當前圖像傳感器最常用的封裝方法。然而，該過程需要一個潔淨室，因為在封裝過程中組件可能暴露在不需要的材料中，這帶來了成本的提升。

CSP則首先對圖像傳感器晶片進行封裝，然後將其與電路板連接，無需焊線。與COB相比，該過程更簡單，不需要潔淨室，可以節省成本，且整個過程在晶圓級完成，生産效率更高。

缺點是，CSP只能在低分辨率的圖像傳感器中完成，大多數更高分辨率的圖像傳感器仍基於COB封裝。但CSP正在不斷發展，以支持更高的分辨率，目前可支持FHD分辨率，並被越來越多地用於低分辨率的相機模塊。

在三星電子意圖轉向CSP之際，智慧型手機市場的競爭越來越激烈，迫使製造商降低價格。圖像傳感器在智慧型手機中也是一個相對昂貴的組件，增加了製造商節約成本的動力。

與此同時，該消息人士還表示，三星還計劃擴大與能夠提供低分辨率圖像傳感器的公司的合作，以使供應商多樣化，進一步降低成本。

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