KKBOX Group更名KKCompany 看好未來NFT與線上直播市場發展

從在2016年成立至今，KKBOX Group今日 (11/25分)正式宣布將集團名稱調整為KKCompany 並且說明將繼續以媒體科技為核心，整合旗下聲音社群KKBOX、影音串流KKTV、串流科技KKStream，以及文創投資KKFARM產品資產，藉此實踐「Freeways to Inspiration」的集團使命。

依照執行長林冠羣說明，KKBOX從原本KKBOX Group集團名稱更改為KKCompany，實際上就是因為KKBOX服務在過去多年以來累積許多成長，加上目前集團旗下已經建立更多事業，因此選擇將集團名稱與KKBOX拆分，藉此建立更高識別度。

而接下來發展方向，除了將使集團持續朝向媒體科技應用發展前進，除了現有台灣、日本市場，林冠羣也透露接下來也會擴展東南亞市場，同時目前也已經透過子公司形式佈局美國市場。

同時，林冠羣也說明接下來也會持續擁抱內容創作市場，讓更多希望透過影音內容爭取更大發展機會的創作者，能藉由KKCompnay旗下服務銜接更多內容獲利模式，而本身服務也會持續以內容為核心投入更多元市場發展。

至於從現有影音等內容、線上直播與票券銷售服務發展，林冠羣表示仍持續投入先前已經投入的區塊鏈技術發展，未來也會與更多區塊鏈技術應用，甚至佈局NFT應用趨勢，而更多媒體科技技術未來應用發展也會是KKCompany日後著眼方向。

另外，對於日前視為日後佈局重點的KKStream事業，林冠羣認為即便在疫情逐漸趨緩之後，依然有其發展機會，原因在於生活與工作模式上的改變，尤其越來越多公司行號已經提倡遠距辦公，更多展演活動也開始透過線上形式吸引更多人觀看，因此線上直播使用需求依然會有相當大的發展潛力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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