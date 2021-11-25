小心遇阿嬤玩LOL五連殺！網友曝「不老電競」鍵盤藏洋蔥

由「弘道老人福利基金會」主辦的「不老電競大賽」將在11月28日（周日）開打，主辦單位也曝光加起來共1824歲的長者們花近3個月訓練玩英雄聯盟（LOL）的過程，其中還有孩子特製便利貼鍵盤，讓視力不佳的爺爺奶奶們更容易上手。讓網友直呼洋蔥滿滿，也笑說「阿嬤都比屁孩強了嗎」。

弘道老人福利基金會表示，不老電競大賽募集了北中南三區年滿60歲以上的長者組成「不老電競」戰隊，將登上電競光榮殿堂競賽。三隊名稱分別是北區的「健行熊」不老戰隊（總年齡667歲）、中區的「弘光獵鷹」不老戰隊（總年齡514歲），和南區的「正修龍」不老戰隊（總年齡643歲），其中又以北區選手74歲劉孟德最為年長。三隊各自從8月起展開近3個月的10堂電競課程。

3隊「不老電競」戰隊總年齡為1824歲，其中以北區的「健行熊」的74歲劉孟德最為年長。（翻攝自弘道老人福利基金會）

便利貼鍵盤輔助記憶

主辦單位提到，這些長者們近3個月玩LOL的訓練過程，每周總是搭乘2個小時車程去上課，提早1小時到教室練習，「隨時巴著年輕教練不斷問問題」，拿著筆記下注意事項，回家時也會向子女討教各種戰術，「還（與其他長者們）相約今天幾點上線？」，表示從長者們身上看到不曾想過的可能，遇到更多的困難，都能勇往直前、克服挑戰，「這就是我們常說的那份『不老精神』吧！」

主辦方提到，有孩子特別幫長者們做便利貼，讓長輩們在操作上更順手。（翻攝自弘道老人福利基金會）

主辦方還提到，因長輩們的視力與記憶無法媲美年輕人，「有孩子特別幫他們做了便利貼，幫助長輩找尋與記憶，讓長輩們在操作上比較順手。」讓不少網友感動不已。

網友笑：該不會牌位比我高

網友看完後紛紛表示讚賞，表示「LOL很吃臨場策略反應，感覺的確滿適合老人家活化大腦的」、「年長者願意接受新的事物，真的很佩服協助的每個人」、「給阿嬤鍵盤馬上來Carry」、「還說八旬阿嬤不能半夜趙信五連殺」、「別人的阿嬤牌位會不會比我高」，還有人開玩笑說本來以往過年回阿嬷家都被養成豬，這次「（自己）反而被（阿嬤）培養成電競高手」、「以後唸小孩就變成：『整天只知道打電動還打得沒比阿公好，不如去唸書！』」引來不少笑料。

不老電競戰隊有男有女，募集了北中南三區年滿60歲以上的長者組隊。（翻攝自弘道老人福利基金會）

網友窩心表示，長者的訓練照片有「亮點」保溫瓶，表示「老人家必備，太可愛了。」（翻攝自弘道老人福利基金會）

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