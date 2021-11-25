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Meta公布具自我監督學習多樣語言的模型XLS-R 可對應多達128種語言互譯

聯合新聞網 / 楊又肇

Meta旗下Facebook人工智慧研究院宣布推出名為XLS-R，並且能對應多樣語言自我監督學習的模型，目前已經能識別128種語言，相比先前採用語言學習模型能以10倍資料量學習多達兩倍語言數量。

依照說明，XLS-R語言學習模型是以據自我監督的語句描述識別工具wav2vec 2.0為基礎，並且以長達43萬6000小時長度公開可使用語句進行訓練，並且建立超過20億組參數，藉此獲得可對應128種語言流暢互譯的訓練模型。

在BABEL語言測試中，XLS-R在對應印度阿薩姆語、菲律賓他加祿語、非洲史瓦希利語、寮國通用寮語，以及在伊朗、土耳其等地區使用的喬治亞語，與英語轉譯時的錯誤率，相比前一版本語言模型均明顯減少。

而在BLEU語言互譯的結果中，無論是在參考資料較多或較少情況，都能獲得更高測試分數。

Meta接下來希望透過單一語言學習模型即可對應識別全球超過7000種語言，並且縮減不同語言之間溝通落差，讓不同語言背景的使用者日後可以更流暢地溝通。

除了Meta持續投入語言互譯技術發展，包含Google、微軟、亞馬遜等業者也同樣藉由旗下數據資源建立語言學習模型，並且透過人工智慧技術實現即時互譯效果，藉此打破各地區語言隔閡現象。

例如，Google目前已經在Android作業系統整合運用人工智慧技術的即時翻譯功能 (Live Translate)，不僅可在連接雲端情況下支援108種語言互譯，就算在離線狀態也能透過手機資料庫實現特定幾種語言互譯，至於NVIDIA則計畫藉由其GPU加速方式，藉此加快多種語言訓練學習效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 土耳其 非洲

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