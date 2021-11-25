超過600名Google員工連署 反對公司強制要求施打疫苗政策

針對先前要求員工必須事先接受施打疫苗才能回到辦公室，目前至少已有600名Google員工連署反對公司此項政策，認為影響員工權益與隱私，同時也違反Google過去強調包容性原則。

反對Google要求員工施打疫苗的人表示，一旦公司禁止未完成施打疫苗的員工進入辦公室，或是被問及為何不回到辦公室工作時，都可能會讓員工個人對於施打疫苗意願曝光，將影響員工個人隱私。

另一方面，反對者也認為一旦公司以能否回到辦公工作介入員工施打疫苗意願，未來更可能延伸至其他醫療相關措施干預，甚至強調以是否接受施打疫苗決定員工工作待遇，明顯與Google提倡包容性原則立場牴觸，將使Google對外形象受影響。

在先前說明中，Google要求回到辦公室工作的員工，都必須完成施打疫苗，而在美國政府頒佈命令要求員工人數達100人以上的企業必須在明年1月4日以前，確保員工必須完成施打疫苗，或是定期進行新型冠狀病毒篩檢，因此Google目前則是要求員工無論是否返回辦公室工作，即使是在家遠距辦公也必須在12月3日以前完成疫苗施打，並且將施打結果上傳至內部系統作為證明。

依照Google安全副總裁Chris Rackow先前對內說明，強調接受施打疫苗是為了確保所有員工回到辦公室工作的健康安全，並且降低新型冠狀病毒產生社區感染可能性，同時更認為定期進行新型冠狀病毒篩檢並非有效率的替代方案，因此呼籲員工接受施打疫苗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦