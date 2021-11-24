鄭文燦市長及余宛如局長和委員們合影。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

2015年桃園市政府設置「智慧城市推動會」，檢視城市的智慧化建設與推動智慧城市發展。2021年，市府更透過遴聘11位國內外傑出女性加入桃園市智慧城市推動委員會，結合科技電信、永續能源、政策經濟、媒體新創領域，豐富桃園智慧城市建設的觀點。昨（11/23）日桃園市政府資訊科技局於興光堡壘，舉辦「智慧城市推動會宣示記者會」與「女力高峰座談會」，會上郭耀煌、唐鳳政委獻聲致詞，並由鄭文燦市長頒贈委員聘書，宣示啟動智慧城市建設的多元觀點，並強化建立桃園與國際、與產業的智慧城市女力連結。

鄭文燦市長引領啟動「She Smart Taoyuan」智慧城市女力高峰會。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

多年來桃園以市民為中心推動建設，為推動城市轉型，更大量運用資通訊與新技術融入治理措施，桃園市長鄭文燦表示，桃園是六都最年輕的城市，更因為多元族群展現出包容友善的面貌，以好用、有感、可複製三大目標作為推動智慧城市建設，可以讓整體城市更舒適。更從智慧治理、智慧產業、智慧生活等三大面向，以解決市民生活需求為導向，從約130項解決方案，執行、試驗並調整各項措施，並持續創新、學習，將新興資訊科技融入城市治理，近年來屢獲國際獎項肯定，也吸引最多人口移居桃園，特別以三大亮點作為桃園智慧城市的實踐，分別為市民人手一卡的桃園市市民卡、空氣盒子以及智慧路燈。

鄭文燦市長頒發智慧城市推動會委員聘書。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

過去資訊科技發展和人才養成偏重於單一性別，桃園進一步將多元觀點融入智慧城市建設，從女性科技力的培養扎根，到融入性別、多元領域觀點，創華文世界之先，從「Smart Taoyuan」到「She Smart Taoyuan」，打出桃園資訊女力培力的品牌，見證桃園不一樣。融入桃園千塘之鄉概念為活動主視覺，以桃園河流為地理位置。圓圈代表著團結Community，流動性和曲線象徵著女性。「女力啟航・智慧桃園」啟動儀式由市長引領啟航，以一組五色充滿活力以及快樂能量的色彩，融合了智慧、面對未來、年輕的色彩故事，為我們帶來韌性與希望，兼具女力、永恆、智慧、新創。市長也表示桃園也提出兩性政策目標：性別平等、兩性平權、保護女性、培養女力，尤其是資訊女力的培養，邁向「She Smart Taoyuan」的目標，就像論壇的與談者皆為女性，這是很不容易的成就，也期待未來資訊女力能夠更加被看重。

鄭文燦市長倒入5色環保晶球，象徵團結及多元共融。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

首場「女力高峰座談會」由CAREhER規劃策展，邀請智慧城市推動會委員從疫情下的思維轉換、數位人才培養與永續環境與智慧生活等生活面向進行對話。桃園市政府資訊科技局長余宛如指出，「She Smart Taoyuan」融入性別觀點，不僅是落實市民需求，更是因應不同背景、性別，其養成與社會期待均有所不同，可以讓科技的發展有更大的適性，也在疫情的生活裡，政府更需要的是做數位治理的引領與規劃解決方針，從克服基礎建設到市民生活數位轉型皆能更突破，「透過以女性視角檢視城市的建設，讓桃園重新探索新的可能性。」

首場「女力高峰座談會」智慧城市IT x 智慧思維 Smart City IT x Smart Mindset。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

桃園同步進行資訊教育扎根，今年10月資科局與台灣IBM辦理「資訊女力扎根」系列活動，針對國高中生、大專校院學生與教師辦理3場線上課程，吸引超過200人報名，其中7成參與者為女性，桃園的資訊女力，從教育到與國際、與產業的串連，因此桃園市政府期盼透過桃園智慧城市推動會女力高峰會與國際交流，讓智慧城市以及科技女力被國際看到。透過女性的觀點，結合智慧城市融入性別觀點，從智慧思維到與政府一起攜手討論，給予女性更多的可能與機會，也帶領市民參與科技、改變科技、改變桃園、改變台灣。記者會與座談會是個開始，將於12月8日舉辦「女力國際論壇」，與國內外智慧城市重磅講者進行線上對話，打出桃園資訊女力培力的品牌。

「She Smart Taoyuan」桃園智慧城市推動會女力高峰會。 圖／桃園市政府資訊科技局 提供

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