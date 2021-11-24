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Tile將由位置分享應用服務業者Life360收購 2.05億美元成交

聯合新聞網 / 楊又肇

近期才對外公布財報的定位裝置業者Tile，稍早確認將由位置分享應用服務業者Life360以2.05億美元價格收購，預計在2022年第一季內完成此筆交易。

而在由Life360收購之後，Tile依然會維持獨立運作，同時相關產品銷售與服務也不會因此受影響，Tile執行長CJ Prober更認為未來借助Life360服務，將能進一步強化Tile產品應用，並且帶動更大產品銷售動能。

至於Life360創辦人Chris Hulls則預期收購Tile之後，將能讓旗下定位服務，從個人進一步延伸至物品，並且提供更安全且完善的定位追蹤應用服務。在此之前，Life360主要是透過app形式，讓家庭成員可藉由手機定位方式確認彼此所在位置，其中包含可讓家長定位追蹤小孩去向，但也因此惹上隱私爭議問題。

Tile過去以提供不同定位配件聞名，透過藍牙定位方式讓使用者能尋找錢包、鑰匙、背包，或是遙控器等物品，在近期發展更與更多第三方裝置整合，例如與Intel合作應用在筆電產品、Fitbit運動手環，或是與耳機、寵物項圈等物品整合，讓使用者更方便追蹤遺失物品。

另外，Tile日前也透露將推出支援UWB超寬頻作精準定位，以及藉由擴增實境方式，藉此讓使用者能更直覺尋找的定位配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寵物 擴增實境

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