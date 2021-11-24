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微軟與Qualcomm之間排他協議將到期 三星、聯發科將加入Windows on Arm市場競爭

聯合新聞網 / 楊又肇

XDA-Developers論壇網站取得消息表示，Qualcomm微軟之間在Windows on ARM合作排他協議已經即將到期，意味日後微軟不僅能與Qualcomm合作處理器產品，包含三星聯發科等以Arm架構打造處理器也將納入支援，預期將使Windows on Arm應用市場持續擴大。

在Computex 2017時，微軟宣佈與Qualcomm、Intel合作常時連網PC，後續因為可在Qualcomm處理器環境直接執行Windows 10，並且能相容既有x86應用程式，同時更因為長時間待機使用電力表現，因此吸引不少市場關注。

但顯然因為微軟與Qualcomm簽署合作排他協議，因此目前在市場上所看見以Arm架構設計的常時連網筆電，僅採用Qualcomm處理器，反觀在Chromebook等產品則可看見使用三星、聯發科等處理器規格設計。

而此項限制顯然將因為微軟合作排他協議到期而改變，因此聯發科近期也表態說明將進軍Windows on Arm市場，預期日後也會看見三星以其Exynos處理器打造應用產品，尤其在與AMD合作Radeon顯示技術，預期將使Windows on Arm筆電顯示效能提昇。

不過，目前還無法確認微軟與Qualcomm之間協議具體到期時間，但明年可能就會看見更多採不同處理器設計的常時連網筆電產品問世。

蘋果依然不會加入Windows on Arm市場

或許有人會期待微軟是否也會因此放寬與蘋果之間合作，但從先前微軟表態情況來看，雖然未強制限制透過Parallel Desktop等工具安裝Windows 11或Windows 10，但強調不會認同這樣的作法。同時，以目前微軟提供Windows 11或Windows 10的安裝方案，使用者僅能透過Windows Insider Program方式下載以測試版形式提供的Arm架構Windows 11或Windows 10，顯然微軟並未將Apple Silicon處理器列入支援清單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 微軟 三星 聯發科

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