德州可能因為大量加密貨幣挖礦人潮進駐 面臨電力短缺問題

除了因為Tesla、三星等業者紛紛進駐德州，造成當地消費水平攀升，德州目前更因為廉價電力與放任式監管政策，使得大量加密貨幣挖礦人潮進駐，導致電力需求可能在未來兩年內激增至5000000kW。

由於德州境內電價相比其他地區便宜，同時政府機構也未特別限制用電，加上德州政府更以10年可減免稅收等優惠，吸引更多加密貨幣技術應用人才進駐，使得德州目前境內用電需求大幅增加。

在過去8個月因大量挖礦人潮進駐所累積使用電量，幾乎已經達人口規模達100萬左右的奧斯汀在2020年全年使用電量兩倍左右，而且還在持續增加。

德州今年才因為2月的氣候異常，使得發電設備無法順利運作，形成大規模停電情況，使得最高達450萬戶家庭及企業受停電影響，甚至德州境內供水設施、食物供應鏈和網路通訊設備也因此受影響。因此在低廉電力與稅收減免等誘因吸引更多礦工進駐，自然也引起不少當地民眾反彈。

不過，支持德州州長Greg Abbott作法的看法，則認為挖礦人潮有利推動在地經濟與就業機會成長，同時也能更有效利用德州境內利用風力與太陽能形成乾淨電力，甚至必要時可以配合節電措施，避免影響電力供給。但反對意見則認為德州境內電力已經面臨需求高於供應情況，在目前比特幣交易價格仍高漲情況下，不認為礦工會願意配合政策減少用電量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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