GitHub抽樣調查：僅10.7%開發者預期疫情結束後將重回辦公室
目前隸屬於微軟的原始碼託管平台GitHub針對1.2萬名開發者進行問卷調查，顯示僅10.7%開發者預期疫情結束後將會重新回到辦公室，而約26.5%比例的開發者在疫情前就是以遠距形式工作，而約38.8%比例開發者則認為疫情之後會採全遠距形式工作模式。
此項調查是以抽樣調查形式進行統計，但依然還是可以呈現市場主要趨勢，亦即越來越多的開發者傾向以全遠距形式工作，而非過往固定進辦公室工作型態。
而在此份針對2021年度的開發者調查中，更顯示在GitHub累積多達7300萬名開發者中，在2021年就累積增加1600萬人，同時凸顯因為疫情影響之下也推動許多人加入程式開發行列。
另外，目前全球在財富前500強名單的企業中，約有84%比例使用GitHub企業版，在去年由開發者建立資料庫數量更達6100萬個，並且累積超過1.7億次的原始碼內容取用數量。至於全球活躍用戶中，北美地區佔約31.5%，亞洲則佔31.2%，歐洲地區佔比為27.3%。
至於JavaScript仍是最多人使用程式語言，其次則是Python與Java，而貢獻最多的項目則是容器服務Docker，目前在全球累積約63.2萬名程式原始碼貢獻者。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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