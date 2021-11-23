Qualcomm簡化產品命名方式 新旗艦處理器將採用全新名稱

如先前市場傳聞，Qualcomm準備將今年度旗艦處理器名稱定為Snapdragon 8 Gen 1，稍早更確認原本Snapdragon 800、Snapdragon 700、Snapdragon 600與Snapdragon 400系列處理器在內以三位數命名方式，將精簡為單位數命名原則，同時也說明將透過特定方式標示不同級別處理器規格差異。

▲從此次釋出預告影片，可以確認新款處理器名稱將以單一數字「8」命名

簡化處理器名稱，是為了讓市場識別更簡單

依照Qualcomm說明，過去採用以三位數命名方式推出的處理器，至今已經累積多款設計，同時在去年推出定位在頂級效能運算體驗的Snapdragon 888之後，明顯已經快將可往上疊加數字用光，尤其在鎖定大眾機種使用的Snapdragon 600系列處理器，不僅名稱已經更新至Snapdragon 695，幾款處理器規格新舊、規格更非以數字大小作為識別，難免會讓使用者產生識別混淆。

因此，Qualcomm決定讓旗下處理器命名方式，重新回歸以單位數字命名原則，透過Snapdragon 8系列、Snapdragon 7系列、Snapdragon 6系列與Snapdragon 4系列形式命名，讓使用者能直接透過數字大小判斷處理器定位與效能，而在鎖定頂級規格的Snapdragon 8系列依然會沿用金色圖示，藉此凸顯其頂規旗艦定位。

▲從2011年8月初首次調整處理器名稱後，Qualcomm表示在過去10年多的發展，讓Snapdragon系列處理器品牌成為消費者心中獨一無二品牌，同時也更具效能代表性，其中8系列處理器更以數字8作為頂規代表

另一方面，如同過往將旗下處理器命名方式重新做調整，Qualcomm也表示此次推出的新款處理器將導入全新技術規格，藉此提供不同層級表現的運算效能。

至於過往推出的200系列處理器，目前早已用在更入門機種，甚至作為物聯網裝置設計使用，同時也不再冠上Snapdragon品牌名稱，現行入門手機更直接以Snapdragon 400處理器涵蓋其原本定位。

具體細節要等到Snapdragon Tech Summit技術大會上揭曉

此次宣布調整處理器產品命名原則，並且預期將新款年度旗艦處理器以Snapdragon 8 Gen 1為稱，Qualcomm預計會在接下來於11月底舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會公布新款處理器具體細節，屆時也預期公布更多新款處理器應用產品，同時可能公布首波合作業者陣容。

第三度更名，意味效能再次提昇至新境界

Qualcomm早期是以QSD、MSM開頭形式做微處理器名稱，直到2011年8月3日開始才將處理器名稱調整為S1、S2、S3和S4系列，並且以數字大者作為更高效能產品名稱，而在2013年1月7日則再次將處理器命名方式調整為Snapdragon 200、Snapdragon 400、Snapdragon 600與Snapdragon 800四個系列，Snapdragon 700系列則是在2018年2月27日加入，強調人工智慧運算應用。

而此次再次將命名方式簡化，同時回歸原本僅以單位數區隔產品定位，Qualcomm表示意味此次推出的新款處理器在各方面效能均有提昇，並且能以更簡化名稱識別產品效能定位。

至於以Snapdragon 8cx、Snapdragon 7c等方式命名，並且鎖定常時連網PC使用的處理器產品，此次並未跟著調整命名方式，但仍會以不同命名形式與對應行動裝置使用處理器產品做區隔。

▲目前Snapdragon系列處理器已經成為各家業者打造的高效能手機應用首選，在中國與印度能見度更達80%，同時Qualcomm也為此成立Snapdragon Insiders社群，希望透過更多具影響力的使用者擴散Snapdragon系列處理器魅力

▲Snapdragon系列處理器推出至今已經多款處理器產品

▲從此次釋出預告影片，可以確認新款處理器名稱將以單一數字「8」命名

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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