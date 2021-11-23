Ericsson以62億美元價格 收購提供雲端通訊服務解決方案業者Vonage

Ericsson宣布，將以62億美元價格收購提供雲端通訊服務解決方案業者Vonage，此筆交易預計會在2022年上半年完成，但依然需要監管機構同意。

Vonage成立於2003年，總部位於美國紐澤西州愛迪生，提供低廉成本建置語音通訊服務平台，讓使用者能透過網路IP進行通訊，公司座右銘為「Voice-Over-Net-AGE」，業務則涵蓋美國、英國、加拿大與其他國家地區。

而此筆交易已經獲得Vonage董事會同意，最快會在明年上半年完成交易，但Ericcson表示依然需要獲得Vonage投資者同意，另外也需要獲得監管機構與其他常規條件支持，才能順利完成此筆交易。

至於收購Vonage，預期將可強化Ericsson目前在無線通訊業務，以及Ericsson進軍虛擬電信業務發展能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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