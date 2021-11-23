Ericsson以62億美元價格 收購提供雲端通訊服務解決方案業者Vonage
Ericsson宣布，將以62億美元價格收購提供雲端通訊服務解決方案業者Vonage，此筆交易預計會在2022年上半年完成，但依然需要監管機構同意。
Vonage成立於2003年，總部位於美國紐澤西州愛迪生，提供低廉成本建置語音通訊服務平台，讓使用者能透過網路IP進行通訊，公司座右銘為「Voice-Over-Net-AGE」，業務則涵蓋美國、英國、加拿大與其他國家地區。
而此筆交易已經獲得Vonage董事會同意，最快會在明年上半年完成交易，但Ericcson表示依然需要獲得Vonage投資者同意，另外也需要獲得監管機構與其他常規條件支持，才能順利完成此筆交易。
至於收購Vonage，預期將可強化Ericsson目前在無線通訊業務，以及Ericsson進軍虛擬電信業務發展能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器
▪你也是嗎？2021最爛密碼 台灣人最愛「這數列」
▪蘋果為何願意開放DIY維修 外媒曝背後重重壓力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言