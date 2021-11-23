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薩爾瓦多總統再提狂想：建造免徵收所有稅收的比特幣城市

聯合新聞網 / 楊又肇

薩爾瓦多總統Nayib Bukele稍早宣布將建立全新比特幣城市 (Bitcoin City)，並且將使這座城市免徵收所有稅收，包含所得稅、財產稅，或是增值稅等。

依照說明，這座比特幣城市將位於鄰近豐塞卡灣 (Gulf of Fonseca)，並且將以錢幣外型建造，同時也會在鄰近位置建設一座發電廠，作為城市運作與挖礦所需電力，甚至市中心廣場還會以比特幣符號裝飾。

而城市內也會規劃機場、港口、鐵路等交通運輸服務，並且提供住宅區與商業區，除了會透過比特幣交易，以及免徵收所有稅收，基本上與一般城市沒有太大差異。

另外，此座城市所流通的比特幣，將透過薩爾瓦多發行的10億美元等值比特幣債券購買，其中5億美元資金會用於購買比特幣，其餘5億美元則會用在建設發電廠與挖礦所需設備。

至於比特幣債券利息將以6.5%，同時持有的比特幣將有至少5年的閉鎖期，之後才能以更高利息出售。

至於今年9月初正式將比特幣作為法定貨幣使用，同時也風光成為第一個將數位貨幣視為正式流通貨幣的國家，但薩爾瓦多顯然在此項政策仍面臨不少問題，例如許多企業仍不接受使用比特幣交易，甚至還有民眾在使用數位錢包時莫名少了數百美元金額，而此類問題至今仍未有明顯改善。

不過，對於薩爾瓦多推行比特幣的作法，顯然也吸引不少海外薩爾瓦多人支持，目前已經有約3200萬美元資金透過Chivo Wallet加密貨幣錢包匯回薩爾瓦多。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 薩爾瓦多 機場

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