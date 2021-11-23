動視暴雪執行長表態：若無法迅速解決公司內部歧視等問題「考慮辭職」

在近期暴雪娛樂內部歧視、性騷擾等醜聞持續延燒，甚至PlayStation、Xbox等業者均表態未來會視情況考慮是否繼續合作，動視暴雪執行長Bobby Kotick稍早說明，若無法迅速解決公司內部文化產生影響，將會考慮辭職。

依照知情人士透露，Bobby Kotick在近期與暴雪娛樂高層開會時，曾表明若無法迅速解決公司內部文化產生影響，將會考慮辭職。

近期因為公司內部歧視、性騷擾等醜聞持續延燒，引發更多動視暴雪員工將加入罷工行動，並且要求Bobby Kotick為此下台。同時在相關報導中，更指稱Bobby Kotick不僅多年以來一直知曉公司內部歧視與性騷擾問題，甚至本身行為也有問題，使得此類問題始終存在於公司內部。

而先前上任三個月後便宣布離開的暴雪娛樂首位女性共同總裁Jen Oneal，相關報導也指其在早期任職過程曾遭受性騷擾等不當對待，而實際離開原因也與對公司領導層的文化缺乏信心，同時也包含本身被貼上標籤、歧視，甚至實際獲得薪水低於另一名共同總裁Mike Ybarra等因素有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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