動視暴雪執行長表態：若無法迅速解決公司內部歧視等問題「考慮辭職」
在近期暴雪娛樂內部歧視、性騷擾等醜聞持續延燒，甚至PlayStation、Xbox等業者均表態未來會視情況考慮是否繼續合作，動視暴雪執行長Bobby Kotick稍早說明，若無法迅速解決公司內部文化產生影響，將會考慮辭職。
依照知情人士透露，Bobby Kotick在近期與暴雪娛樂高層開會時，曾表明若無法迅速解決公司內部文化產生影響，將會考慮辭職。
近期因為公司內部歧視、性騷擾等醜聞持續延燒，引發更多動視暴雪員工將加入罷工行動，並且要求Bobby Kotick為此下台。同時在相關報導中，更指稱Bobby Kotick不僅多年以來一直知曉公司內部歧視與性騷擾問題，甚至本身行為也有問題，使得此類問題始終存在於公司內部。
而先前上任三個月後便宣布離開的暴雪娛樂首位女性共同總裁Jen Oneal，相關報導也指其在早期任職過程曾遭受性騷擾等不當對待，而實際離開原因也與對公司領導層的文化缺乏信心，同時也包含本身被貼上標籤、歧視，甚至實際獲得薪水低於另一名共同總裁Mike Ybarra等因素有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器
▪你也是嗎？2021最爛密碼 台灣人最愛「這數列」
▪蘋果為何願意開放DIY維修 外媒曝背後重重壓力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言