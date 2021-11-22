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Uber推出合併訂閱方案 搭車或點外送可享更多優惠

聯合新聞網 / 楊又肇

跟進諸多科技業者將多款訂閱方案合併的作法，Uber稍早也在美國市場跟進推出名為Uber One的訂閱服務，讓使用者能在Uber車輛搭乘服務與Uber EATS餐飲外送服務享有更多優惠。

在Uber One的訂閱方案中，將以每月9.99美元，或是一年99.99美元價格提供訂閱，甚至在11月29日以前申請，還能享有年費方案半價優惠。

而在服務部分，使用Uber車輛搭乘服務時，可以在特定乘車情況下減免5%服務費用，另外也能優先分配評價最高的服務司機，而在Uber EATS餐飲外送服務部分亦可在特定情況下獲得5%服務費用減免優惠，甚至實際送達時間延誤的話，則可獲得能用於Uber服務的5美元金額補償，另外也提更超過15美元的餐飲外送訂單，以及30美元以上的食品雜貨外送訂單提供免運優惠。

此外，訂閱Uber One方案的使用者也能獲得高級會員享有客戶服務，以及特別優惠，以及邀請限定體驗內容。

Uber在2019年5月下旬推出名為Uber EATS Pass的訂閱方案，同樣以每月9.99美元提供訂閱，在台灣地區則以優響方案提供，每月則是以新台幣120元價格訂閱使用。從目前來看，此次在美國市場推出的Uber One訂閱服務，將直接取代原本Uber EATS Pass方案，並且能透過更大優惠吸引使用者訂閱。

不過，目前還無法確認接下來是否會在更多地區推行此項合併訂閱方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 美國

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