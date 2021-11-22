星巴克在紐約開啟概念店 引進亞馬遜無人店Just Walk Out技術

星巴克稍早在美國紐約鄰近55街處設置一家概念店，其中採用亞馬遜無人店的Just Walk Out技術，讓消費者直接透過手機app識別身分後進入，即可像在亞馬遜無人店般直接取走架上商品，並且走至休息區，或是直接離開店內即可完成結帳。

以技術上來看，實際上這家概念店區分兩種消費模式，其中可以透過星巴克官方app選擇所要咖啡類型，並且在線上完成付費，即可在概念店內櫃檯領取完成製作的咖啡。

而另一種消費模式則是以店中店形式，在概念店內部隔出獨立區塊，消費者可以透過亞馬遜官方app完成身分識別，之後即可隨意取走店內架上放置咖啡豆、食品，或其他商品，並且在消費者移動到休息區，或是直接走出店外時，藉由亞馬遜官方app完成結帳。

星巴克計畫在紐約等地區開設更多自助式概念店，但由於購買咖啡與在店內自助取貨消費分別使用不同app，尤其透過自助取貨消費時是透過亞馬遜官方app完成付款，或許還是會讓部分消費者產生混淆，但這部份就要看亞馬遜對於Just Walk Out技術對外授權使用，是否也能同意讓合作對象使用自身app進行身分識別與消費結帳。

目前亞馬遜已經積極對外提供其Just Walk Out技術，例如位於美國康乃狄克州境內布魯克菲爾德的一家大型超市已經開始採用亞馬遜此項技術，而位於紐瓦克自由國際機場裡 CIBO Express Gourmet Market，以及英國連鎖超市Sainsbury也都已經與亞馬遜合作，透過Just Walk Out技術實現自助取貨結帳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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