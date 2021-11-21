市調結果出爐 僅極少數人會透過自助方式維修iPhone、Mac

針對日前蘋果宣布推出的自助維修計畫，CIRP消費者情報研究所研究指出，消費者其實會很少使用此項服務，絕大部分可能還是會尋求蘋果原廠或授權維修通路解決問題，甚至可能透過更多第三方業者維修損壞iPhone或Mac。

研究指出，絕大部分使用者的iPhone螢幕與電池都維持還不錯的使用狀態，其中僅約12%比例的iPhone可能有螢幕破裂，但仍可使用的情況，甚至只有6%左右的iPhone螢幕有嚴重損壞情況。而僅有26%的iPhone電池蓄電能力僅能對應半天左右使用時間，只有14%比例的iPhone電池僅能對應對應幾個小時的續航時間。

同時在此情況下，絕大部分使用者都會尋求蘋果原廠，或是授權維修通路解決上述問題，甚至更多會透過第三方業者協助維修過保已久的iPhone機種，幾乎只有少數使用者選擇自己購買零件，並且自行拆卸透過零件更換完成修復。

而在Mac機種部分更是如此，甚至更少人選擇自行維修，尤其目前蘋果同意自行維修的Mac機種目前僅限搭載M1處理器版本，多數情況都還沒有過保，或是透過購買新機時加購AppleCare+延長保固時間，因此仍可尋求蘋果原廠或授權維修通路進行維修。

而CIRP消費者情報研究所共同創辦人Mike Levin更指出，相較螢幕碎裂、電池無法正常蓄電等問題，許多人更傾向選擇更換新機，因此蘋果推出自助維修計畫實際上不會對自己產生太大影響。

蘋果自助維修計畫將從明年初率先在美國地區提供，預計會在後續擴展到更多國家地區，同時首波適用蘋果產品為iPhone 12系列與iPhone 13系列，另外也包含搭載M1處理器的Mac機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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