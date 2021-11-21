終於可以自己修 iPhone了！蘋果推出自助維修計畫 提供零件、工具和說明書

圖片及資料來源：Apple

iPhone 有問題怎麼辦？通常不是送到 Apple 蘋果官方送修，就是選擇送到第三方維修中心，但未來有機會可以自己修 iPhone 囉！

Apple 蘋果公司推出「自助維修計畫」，讓願意自行維修裝置的用戶能使用 Apple 原廠零件和工具，首先提供自行維修服務的是 iPhone 12 和 iPhone 13 系列智慧手機，接著搭載 M1 晶片的 Mac 電腦也將支援自行維修服務。這項服務將率先在 2022 年初於美國推出，接著拓展到更多國家與地區。

自助維修計畫

計劃初期階段將著重於最常用的維修模組，例如 iPhone 顯示器、電池和相機。為了確保維修時的安全，使用者務必先翻閱維修說明書，然後透過 Apple 自助維修線上商店，訂購 Apple 原廠零件和工具。維修後，使用者可以退回舊零件進行回收，將獲得購買折抵額度。預計在 2022 年晚些時候新增其他可供維修的內容。

Apple 指出新的自助維修線上商店將提供 200 多種獨立零件和工具，讓使用者能夠自行完成 iPhone 12 和 iPhone 13 最常見的維修項目。

自助維修計畫適合具有維修電子裝置知識和經驗的個人技術人員。同時，Apple 蘋果也提醒對大多數使用者來說，藉由 Apple 原廠零件的認證技術人員進行維修是最可靠的方法。

儘管將推出自助維修計畫，Apple 蘋果強調公司自 2019 年起致力擴大提供 Apple 維修服務，過去三年期間 Apple 維修據點數量增加了近乎一倍，這些據點能取得 Apple 原廠零件、工具與培訓，包括 2,800 多家獨立維修服務供應商。

Apple 蘋果公司表示，未來持續透過 5,000 多家 AASP 構成的全球網路，提供使用者方便的維修選項，修復各類 Apple 產品，不論這些產品是在保固期內，還是保固期已過。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/194739/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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