掌握自駕相關技術能力 福特將與格羅方德合作生產車用晶片

在疫情影響之下，不少車廠都因為晶片供貨短缺影響產能，因此除了通用日前宣佈將投入打造自製晶片，福特也說明將與GlobalFoundries合作生產車用晶片。

不過，福特方面並未說明具體細節，但強調會以此推動美國境內半導體製造與技術發展動能。

福特執行長Jim Farley強調，進軍自製晶片領域發展，將能帶動公司在自駕技術等應用領域發展能力成長，因此未來將透過垂直整合關鍵技術與製造能力，藉此強化福特接下來在車輛市場競爭優勢。

先前因為疫情影響，使得車用晶片供貨短缺，導致福特新推出的貨卡F-150等車輛產能受限，甚至造成北美境內數個產線陷入停擺狀態，甚至雪佛蘭、BMW與Tesla等品牌車輛不得不將特定功能取消，例如Tesla近期就因為晶片短缺問題，將特定車輛原本提供的USB連接孔取消，而雪佛蘭也將特定車款加熱座椅設計做調整，BMW更取消觸控螢幕設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦