掌握自駕相關技術能力 福特將與格羅方德合作生產車用晶片
在疫情影響之下，不少車廠都因為晶片供貨短缺影響產能，因此除了通用日前宣佈將投入打造自製晶片，福特也說明將與GlobalFoundries合作生產車用晶片。
不過，福特方面並未說明具體細節，但強調會以此推動美國境內半導體製造與技術發展動能。
福特執行長Jim Farley強調，進軍自製晶片領域發展，將能帶動公司在自駕技術等應用領域發展能力成長，因此未來將透過垂直整合關鍵技術與製造能力，藉此強化福特接下來在車輛市場競爭優勢。
先前因為疫情影響，使得車用晶片供貨短缺，導致福特新推出的貨卡F-150等車輛產能受限，甚至造成北美境內數個產線陷入停擺狀態，甚至雪佛蘭、BMW與Tesla等品牌車輛不得不將特定功能取消，例如Tesla近期就因為晶片短缺問題，將特定車輛原本提供的USB連接孔取消，而雪佛蘭也將特定車款加熱座椅設計做調整，BMW更取消觸控螢幕設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器
▪你也是嗎？2021最爛密碼 台灣人最愛「這數列」
▪蘋果為何願意開放DIY維修 外媒曝背後重重壓力/a>
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言